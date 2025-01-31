Прокуратура инициировала уголовное преследование журналистки Юлии Таратуты

Фото: Следственный комитет РФ

В Москве прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении журналистки Юлии Таратуты (признана в РФ иноагентом) из-за нарушения закона об иноагентах. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Установлено, что Таратута дважды в течение года была привлечена к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом с сентября по декабрь 2024 года, находясь за пределами РФ, она вновь не представила в уполномоченный орган обязательные сведения в соответствии с российским законодательством об иностранных агентах.

Ранее рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) предъявили обвинения в уклонении от обязательств иностранного агента. В свою очередь, адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что артист вину не признает, так как считает свое включение в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.

Позже стало известно, что на имущество рэпера наложен арест. Кроме того, он объявлен в федеральный розыск.