СМИ: арестованное имущество Моргенштерна в России оценили в 200 миллионов рублей

Суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) в России, а сам исполнитель объявлен в федеральный розыск. Ранее артист заявил о приостановлении карьеры на фоне зависимостей и лечения в реабилитационном центре. Как некогда успешный российский певец стал пациентом израильского рехаба, расскажет Москва 24.

"Минус два ляма баксов"

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

На имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) в России наложен арест, сообщили в Следственном комитете 27 января. Также артиста объявили в федеральный розыск.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Москвы заявили, что Моргенштерну запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и 3 нежилыми помещениями. Решение вынесено на основании возбужденного против Алишера уголовного дела об уклонении от обязанностей иностранного агента, отметили в ведомстве.



Моргенштерн был признан иноагентом в мае 2022 года. По данным Минюста, музыкант осуществлял политическую деятельность на средства компании Yoola Labs Ltd, зарегистрированной в Израиле. Также одной из причин признать исполнителя иностранным агентом стал трек Моргенштерна "12", который начинался с грубого обращения к российской армии. Уголовное дело об уклонении от исполнения законодательства об иноагентах против Алишера возбудили в сентябре 2024-го, а 17 января 2025-го рэперу предъявили обвинение.



По информации телеграм-канала SHOT, арестовано имущество на Бакунинской улице в Москве и в деревне Леоново Истринского района Подмосковья: участок площадью 0,95 га, дом площадью 809 квадратных метров и гараж на 164 квадрата. Их суммарная стоимость может составлять до 200 миллионов рублей.

Сам рэпер признался, что это решение обернулось для него серьезными финансовыми потерями.





Моргенштерн рэпер Вчера еще проснулся от новости, что дом арестовали…Его-то за что? Что он сделал, не понимаю. Минус два ляма баксов.

При этом адвокат рэпера Сергей Жорин рассказывал "Газете.Ru", что планирует оспорить постановление суда. Сам артист вину не признает, так как считает свое включение в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.

Развод, "пьяные" выступления и лечение в рехабе

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Алишер Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

Рэпер давно покинул Россию: осенью 2021 года он поселился в ОАЭ. Поначалу артист хвастался в соцсетях красивой жизнью, но за всей этой мишурой музыкант не заметил, как его личная жизнь дала трещину. Весной 2022 года Моргенштерн сообщил о разводе с моделью Диларой Зинатуллиной. После расставания девушка вернулась в Россию, а рэпер остался в Дубае, писали СМИ.

Со временем в контенте Алишера стали сквозить нотки тоски по родине. Внезапно и климат в ОАЭ стал не очень, да и с западными бизнес-партнерами в сфере шоу-бизнеса у Моргенштерна не ладилось. В ноябре 2023 года в интервью Ксении Собчак артист прямо заявлял, что ему "хочется вернуться домой".

После релокации произошел и скандал с выступлениями рэпера в Казахстане. На одном из них в октябре 2022 года Моргенштерн вышел к публике нетрезвым, матерился и разбил одну из гитар, а под конец и вовсе еле держался на ногах, передавали СМИ. Позже артист несколько раз отменял свои выступления в Казахстане: среди причин он называл якобы угрозы его безопасности и технические неполадки.

Также в ноябре 2023 года власти ОАЭ внесли артиста в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных запретов и законов. По данным зарубежных таблоидов, после этого эмигранту позволялось выступать лишь на частных вечеринках без публичного анонсирования его участия. Тогда же Моргенштерн сообщил о закрытии своего музыкального лейбла Bugatti Music, который он основал в 2022 году.

31 декабря 2024-го Алишер и вовсе заявил, что приостанавливает творческую карьеру из-за проблем со здоровьем.





Моргенштерн рэпер Это был худший год в моей жизни. Первый психоз, затем первая настоящая депрессия, неуправляемая бешеная энергия, агрессия и испорченные отношения с людьми, в том числе с самыми близкими. А потом – месяцы в зашторенной, полной мусора комнате, ежесекундной ненависти к себе и желании завершить карьеру.

"Были походы к психотерапевтам, диагнозы, куча разных таблеток и наконец признание себя сверхзависимым человеком", – написал музыкант в соцсетях.

Однако 8 января 2025 года телеграм-канал Shot опубликовал видео с выступления рэпера на корпоративе в Куршевеле, где, по словам присутствовавших, рэпер был "в хламину". Кульминацией вечеринки стало то, что Алишер не удержался на ногах и упал прямо во время исполнения своего хита "Кадиллак".

В итоге 17 января 2025-го исполнитель сообщил подписчикам, что лег в рехаб в Израиле. Также "чиловый" парень заявил об амбициозных планах провести трезвым как минимум весь 2025 год. Кроме того, Моргенштерн поблагодарил администрацию клиники за то, что иногда разрешает выходить в интернет и заниматься музыкой.

