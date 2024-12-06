Рэпер Моргенштерн сообщил об отмене своего концерта в Казахстане

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/morgen_shtern (Алишер Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен в реестр иноагентов в России) заявил об отмене своего концерта, который должен был состояться 7 декабря в Алма-Аты. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на публикацию исполнителя в Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

"Сюрприз не удался, чуда не случилось. Сдавайте билеты. Надеюсь, однажды увидимся", – написал в соцсети рэпер.

В свою очередь, организаторы концертного тура Concerts Prod добавили, что выступление Моргенштерна, запланированное на 8 декабря в Астане, тоже отменяется. По их словам, это произошло по техническим причинам. На своей странице в Instagram они извинились перед слушателями за доставленные неудобства. В компании подчеркнули, что билеты можно вернуть в точке продаж.

Ранее стало известно о возбуждении против Моргенштерна уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Минимальным наказанием может быть штраф до 300 тысяч рублей, а максимальным – до 2 лет заключения.

Материалы для возбуждения дела были направлены в СК в конце июня. Тогда говорилось, что Моргенштерн дважды в течение года был привлечен к административной ответственности, однако продолжил распространение в соцсетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы иноагентом.

В июле рэпера вновь обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.

