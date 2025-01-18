Имущество Моргенштерна арестовано по делу о нарушении закона об иноагентах

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Алишер Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)

На имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иноагентом) наложен арест. Артисту запретили совершать какие-либо юридические действия с его участком и домом в Истринском районе, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Суд принял решение об аресте с учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры. Помимо дома в Истринском районе, под санкции попали принадлежащие ему нежилое здание и три нежилых помещения.

Накануне Моргенштерну предъявили обвинения в уклонении от обязательств иностранного агента. В свою очередь адвокат рэпера Сергей Жорин заявил, что артист вину не признает, так как считает свое включение в реестр иноагентов незаконным и необоснованным.

Одним из поводов признать исполнителя иностранным агентом стал трек музыканта "12", который начинался с грубого обращения к российской армии. Также сообщалось, что Моргенштерна спонсировала украино-израильская медиакомпания Yoola Labs Ltd, которая оплачивала размещаемый рэпером контент.