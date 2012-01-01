Леди Гага поборется за "Золотую малину" с Дженнифер Лопес и Кейт Бланшетт

Учредители американской антипремии "Золотая малина", которую вручают за худшую работу в кино, объявили номинантов по итогам 2024 года. В лидерах оказалась картина "Джокер: Безумие на двоих", которая представлена сразу в семи категориях. Почему попадание в список номинантов и даже лауреатов "худшей" кинопремии – все же не приговор, расскажет Москва 24.

Провалился по всем фронтам

Лидером по количеству номинаций на антипремию "Золотая малина" в 2024 году – семь – стал музыкально-психологический триллер Тодда Филлипса "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и Леди Гагой в главных ролях. Ранее комикс получил в основном отрицательные отзывы кинокритиков и зрителей и чудовищно показал себя в прокате. По данным СМИ, бюджет картины вместе с расходами на маркетинг составил 300 миллионов долларов, а сборы – только 207,5. Учитывая комиссию кинотеатров, фильм принес студии Warner Bros. около 200 миллионов долларов убытка.



"Золотую малину" учредил американский публицист и кинокритик Джон Уилсон в 1981 году. Традиционно номинантов оглашают за день до объявления претендентов на "Оскар", а лауреатов – за сутки до церемонии самой престижной кинонаграды. Победители получают пластмассовую ягоду малины, покрытую золотой краской и прикрепленную к катушке пленки. При этом далеко не все знаменитости предпочитают присутствовать на церемонии вручения.

Хоакина Феникса впервые в карьере включили в список на звание худшего актера. К слову, за роль в первом "Джокере", который вышел в 2019 году, он удостоился первого в жизни "Оскара". Также издание Daily Mail со ссылкой на инсайдеров сообщало, что Леди Гага шокирована таким количеством негатива. Учитывая успех предыдущей части, артистка рассчитывала на развитие кинокарьеры и даже номинацию на "Оскар". Вместо этого она поборется за звание "Худшая актриса" в компании Кейт Бланшетт ("Бордерлендс"), Дакоты Джонсон ("Мадам Паутина"), Брайс Даллас Ховард ("Аргайл: Супершпион") и Дженнифер Лопес ("Атлас").

Также "Джокер" претендует на статуэтку за "Худший фильм". В той же компании оказались картины "Бордерлендс" и "Мегалополис", супергеройский фильм "Мадам Паутина" и байопик "Рейган", одну из ролей в котором сыграл Алексей Воробьев. Кроме того, "Безумие на двоих" номинировали в категориях:



худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат;

худший режиссер;

худшая экранная пара;

худший сценарий.

Очередная церемония награждения "Золотой малины" состоится 1 марта.

"Я готова вернуть премию"

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Леди Гаге не стоит расстраиваться: как показывает история "Золотой малины", даже полученная статуэтка не является концом кинокарьеры. У главной голливудской антипремии есть единственная положительная награда "За восстановление репутации", которую ввели в 2014 году. Претенденты на нее сначала становятся победителями в других номинациях "Золотой малины", а после участвуют в успешных проектах, которые нивелируют предыдущие провалы.



Фото: Ryan Emberley/Getty Images for Netflix

К примеру, актер Сильвестр Сталлоне является рекордсменом по количеству номинаций на "Золотую малину" – 38, и при этом 12 побед. Кроме того, он стал обладателем специальных премий "Худший актер десятилетия" (за 1990-е годы) и даже "Худший актер века".

Несмотря на столь внушительный список антинаград, в 2016 году артист победил в номинации "За восстановление репутации". Переломным для Сильвестра стал фильм "Крид: Наследие Рокки". К слову, за него он получил престижный "Золотой глобус" и даже был номинирован на "Оскар".



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Не отстает от старшего коллеги и Адам Сэндлер: у актера 30 номинаций и 9 побед. В 2019 году артист восстановил репутацию благодаря главной роли в фильме "Неограненные драгоценности".



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Некоторые голливудские актеры за свою карьеру получали как антипремию, так и "Оскар". Леонардо Ди Каприо взял свой главный приз за роль в картине "Выживший" в 2016 году, а в далеком 1999-м стал обладателем "малины" за худший экранный дуэт в фильме "Человек в железной маске". Там он сыграл двух персонажей-братьев.



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В 1995 году победителем в номинации "худший экранный дуэт" был и Брэд Питт. Правда, актер разделил эту "награду" не с самим собой, как Лео, а с не менее именитым Томом Крузом за фильм "Интервью с вампиром".

Впоследствии Питт дважды был удостоен "Оскара": в 2014 году в номинации "Лучший фильм" за "12 лет рабства", где выступил в качестве продюсера, и "Лучшая мужская роль второго плана" за картину "Однажды в Голливуде" в 2020-м.



Фото: Ilya S. Savenok/Getty Images for Netflix

Актриса Сандра Буллок и вовсе получила "худшую" и "лучшую" награду с разницей в один день. В 2010-м она взяла "Золотую малину" за фильм "Все о Стиве". К антипремии актриса подошла с юмором: она приехала на церемонию, чтобы лично получить награду.



"Если вы посмотрите фильм и решите, что я там не так уж и плоха, то я готова вернуть премию", – заявила при этом Сандра.

Актриса также привезла коробку с копиями фильма "Все о Стиве", чтобы раздать присутствующим. А через сутки Буллок стала триумфатором "Оскара", где получила приз за фильм "Невидимая сторона".

