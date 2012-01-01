Деми Мур предлагают "отменить" и лишить "Золотого глобуса"

Звезда "Субстанции" получила долгожданную, первую в карьере статуэтку "Золотой глобус". Правда, радость омрачили скандалы, в которые Мур попала едва ли не на самой премии. Теперь возмущенная общественность просит забрать у знаменитости награду и даже "отменить" актрису. Как триумф обернулся для Деми проблемой, расскажет Москва 24.

"Актриса для попкорна"

Фото: John Nacion/GG2025/Penske Media via Getty Images

5 января на церемонии вручения премии "Золотой глобус" 62-летняя Деми Мур блистала в металлизированном платье: актриса произвела фурор не только своим элегантным образом, но и стала настоящим триумфатором вечера. Экс-супруга Брюса Уиллиса одержала победу в номинации "Лучшая актриса (мюзикл или комедия)" за работу в фильме "Субстанция". Престижная награда стала первой в многолетней карьере актрисы, она приняла ее с трепетом и произнесла трогательную речь.





Деми Мур актриса Я действительно этого не ожидала. Я сейчас просто в шоке. Я занимаюсь этим уже долгое время, больше 45 лет, но сейчас это первый раз, когда я как актриса что-либо выиграла. Я невероятно польщена. 30 лет назад один продюсер сказал мне, что я актриса для попкорна. И тогда я поняла, что признание – это не то, что у меня будет.

"Солдат Джейн" добавила, что осознание этого разъедало ее изнутри и несколько лет назад она даже подумывала о том, что ей не суждено достигнуть в карьере большего, чем уже есть. Мур подчеркнула, что смирилась с тем, что может сниматься в популярных и успешных фильмах, зарабатывать много денег, но не более. "Золотой глобус" стал для актрисы настоящим откровением и признанием.

Впервые на эту премию звезда была номинирована в 1991 году, еще одну номинацию она получила через шесть лет, но заветная статуэтка в обоих случаях ушла другим претендентам.

"Ждем извинений от Мур?"

Фото: Christopher Polk/GG2025/Penske Media via Getty Images

Триумф Деми практически сразу же омрачился несколькими скандалами. В Сети завирусилось видео с премии "Золотой глобус", на котором экс-супруга "крепкого орешка" якобы игнорирует модель, блогера и члена семьи Кардашьян – Кайли Дженнер. Гости церемонии засняли, как Мур подошла к столику и радостно общалась с Эль Фаннинг, затем поприветствовала сидевшего напротив Тимоти Шаламе, но пропустила между ними Кайли, которая также хотела поздравить актрису с победой.

Интернет-пользователи отметили, что девушка смотрит на звезду Голливуда с нескрываемым восхищением, а та демонстративно не обращает на поклонницу внимания. Комментаторы поддержали Дженнер и обрушились на новоявленную обладательницу "Золотого глобуса" с критикой.

"Мне так жаль Кайли, кажется, что все там совершенно не заинтересованы в разговоре с ней", "То, как Деми полностью игнорировала Кайли, заставляет съежиться...", "Какой кринж. Ждем извинений от Мур?", "О, на это больно смотреть", "Какое высокомерие", – написали пользователи в Сети.

При этом поклонники звезды "Стриптиза" поспешили вступиться за кумира.

"Топ-звезда не должна оправдываться за это", "Деми не была снобом, она поблагодарила Кайли, это отчетливо видно", – заявили фанаты Мур.

На хейт отреагировала и младшая дочь актрисы Таллула в своем блоге.



Таллула Уиллис дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса Не было никакого пренебрежения. Если бы она увидела, что Кайли Дженнер хочет ее поздравить, она бы полностью дала ей время и пространство.

Непристойное поведение

Уже 7 января издание Daily Mail сообщило о том, что общественность требует "отменить" Мур и лишить ее долгожданного "Золотого глобуса". Но не из-за конфуза с Дженнер: причиной негодования моралистов стало видео более чем 40-летней давности. На ролике 1982 года 19-летняя Деми целует в губы актера Филипа Танзини на вечеринке по поводу его 15-летия. Артисты вместе сыграли в сериале "Главный госпиталь". Ролик, опубликованный на YouTube еще в 2012 году, показали в эфире программы Entertainment Tonight.

"Он один из моих самых любимых людей... Он действительно потрясающий, и я очень его люблю", – говорит Мур на видео.

Пользователи соцсетей раскритиковали 62-летнюю актрису за непристойное поведение и призвали жюри кинопремии "Золотой глобус" пересмотреть свое недавнее решение и отобрать у нее статуэтку.

Сама же Деми Мур пока никак не комментировала скандалы.