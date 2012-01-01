Дома голливудских звезд уничтожены лесными пожарами в Калифорнии

Экстренные службы США продолжают борьбу с пожаром в Калифорнии, общая площадь которого уже достигла 11 тысяч гектаров. Объявлены чрезвычайное положение и массовая эвакуация, а огонь уничтожает все на своем пути – в том числе имущество мировых звезд. Подробности стихийного бедствия – в материале Москвы 24.

Громадные разрушения

Фото: AP Photo/Damian Dovarganes

Первые сообщения о лесных пожарах в Лос-Анджелесе появились 7 января. Огонь быстро распространялся на деревья и постройки, из-за чего постоянно возникали новые очаги возгорания.

Los Angeles Times назвало происходящее одним из самых разрушительных огненных штормов в регионе за всю историю: по данным издания, более двух тысяч строений сгорели и по меньшей мере пять человек погибли. Площадь возгорания насчитывает 11 тысяч гектаров, свыше 175 тысяч жителей остались без электричества. Экономический ущерб от пожаров может составить от 52 до 57 миллиардов долларов, считают эксперты из AccuWeather.

Действующий президент США Джо Байден отменил визит в Италию и ввел в Калифорнии режим масштабного бедствия. Кроме того, глава Белого дома распорядился выделить федеральную помощь пострадавшим.

Тем временем избранный президент Дональд Трамп предложил отправить в отставку губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. По словам политика, вина за лесные пожары лежит именно на главе штата.





Дональд Трамп избранный президент США Один из лучших и красивейших уголков США сгорает дотла.

Соратник избранного президента, предприниматель Илон Маск тоже недоволен действиями губернатора Калифорнии: под гневным постом пользователя о руководителе штатов бизнесмен написал: "Правда".

"Наш дом сгорает"

Фото: AP Photo/Etienne Laurent

Пожары в Калифорнии серьезно ударили по мировым знаменитостям и киноиндустрии. В частности, огонь может уничтожить голливудскую "Аллею славы" и концертный зал Hollywood Bowl, утверждают американские СМИ.

В связи с пожарами отменены несколько больших мероприятий, включая церемонию вручения наград Гильдии киноактеров США и премьеры фильмов "Быть лучше: история Робби Уильямса", "Неудержимый" и "Человек-волк", сообщил Hollywood Reporter. Также с 17 на 19 января перенесено объявление номинантов на "Оскар", отложены спортивные матчи и съемки новых проектов.

Пожар распространился на район Пасифик-Палисейдс, где находится недвижимость многих знаменитостей. К примеру, сгорел особняк звезды сериала "Сплетница" Лейтон Мистер и ее мужа, актера Адама Броди. Сын Тома Хэнкса также сообщил в соцсетях, что дом отца полностью разрушен огнем. По данным СМИ, особняка стоимостью в 20,5 миллиона долларов лишился и Бен Аффлек: недвижимость актер приобрел после расставания с Дженнифер Лопес. Мир уже облетели кадры папарацци, на которых Бен сидит в машине с растерянным взглядом во время эвакуации.



Новости мира: дома известных голливудских актеров сгорели в Калифорнии

Пламя не пощадило виллы актеров Леонардо Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Марка Хэмилла и многих других звезд Голливуда. Пэрис Хилтон рассказала в соцсетях, что ее дом тоже полностью выгорел.

"Сердце мое разбито! Никому не пожелаю вот так сидеть с семьей, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла… С этим домом у нас связано столько воспоминаний. Это место, где наш сын Феникс сделал свои первые шаги. Я благодарна, что моя семья и домашние питомцы в безопасности", – написала модель.





Пэрис Хилтон телеведущая, актриса, модель Молюсь за каждую семью, пострадавшую от этих пожаров. Мне больно за тех, кто все еще в беде или скорбит о больших потерях. Разрушения невообразимы. Знать, что многие просыпаются сегодня без места, которое они называли домом, действительно разрывает сердце.

Дом сына президента США Хантера Байдена также сгорел: от недвижимости стоимостью четыре миллиона долларов остались только две дымовые трубы. В числе возможных погорельцев могут оказаться певица Рианна и семейство Кардашьян, а также актер Джеймс Вуд, сообщали СМИ.

Досталось и российским звездам. Музыкант Алексей Воробьев сообщил, что вместе с питомцем корги 9 января экстренно покинул свой особняк в Лос-Анджелесе. По словам артиста, из-за пожара эвакуировались все его соседи, а он до последнего не хотел оставлять жилище. Даже облил всю территорию дома водой, чтобы предотвратить возгорание. В конечном итоге певец и его домашний любимец все же переселился в отель, рассказал Воробьев в соцсетях.