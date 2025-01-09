Певец Алексей Воробьев эвакуировался с собакой из-за пожаров в Лос-Анджелесе

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ)/mr.alexsparrow

Российский певец Алексей Воробьев эвакуировался из дома вместе со своим щенком корги из-за пожаров в Лос-Анджелесе штата Калифорния, пишет "Газета.ру".

Как рассказал артист в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ), сперва он пытался справиться с пожаром самостоятельно и поливал газон водой. В результате Воробьев эвакуировался из дома и разместился в отеле.

Ранее стало известно, что дом известной американской телеведущей, актрисы и модели Пэрис Хилтон в Малибу был полностью уничтожен пожаром. О возгораниях в Лос-Анджелесе также рассказали и русскоязычные жители города. По их словам, многие жители элитного района Пасифик-Палисейдс были вынуждены срочно эвакуироваться.

Лесные пожары начались в Калифорнии 7 января. Огонь охватил площадь в как минимум 11 тысяч гектаров. Из-за стихийного бедствия президент США Джо Байден ввел в штате режим масштабного бедствия. По данным СМИ, в результате пожаров погибли пять человек. Почти 370 тысяч человек остались без электричества.