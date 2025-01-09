Производство нескольких сериалов остановили из-за пожаров в Лос-Анджелесе

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В Лос-Анджелесе временно остановили съемки сериалов из-за пожаров, которые охватили районы Пасифик Палисейдс, Альтадена и Силмар. Об этом сообщает Variety.

Кинокомпания FilmLA, которая выдает разрешения на съемки в штате, сообщила, что сотрудники, оказывающие помощь в производстве фильмов, могут быть недоступны в случае чрезвычайной ситуации.

Большинство мест съемок не расположено в непосредственной близости от очага возгорания, но качество воздуха значительно ухудшилось и представляет опасность для здоровья, поэтому жителей призывают не выходить на улицу без крайней необходимости.

Таким образом, были приостановлены съемки сериалов "Хитрости", "Женщина при деньгах", "Тед", "Форс-мажоры: Лос-Анджелес" и "Место счастливчиков". Производство фильмов не затронуто, поскольку они снимаются за пределами Лос-Анджелеса.

В свою очередь, компания Amazon временно остановила производство второго сезона сериала "Фоллаут". Телеканал CBS закрыл сразу несколько проектов: "Морская полиция", "Морская полиция: Истоки", "После полуночи" и "Соседи".

Кроме того, на студии Disney-20 также были приостановлены съемки сериалов "Доктор Одиссей", "Анатомия страсти" и "Джимми Киммел в прямом эфире".

Из-за близости к очагам возгорания была временно закрыта и площадка киностудии Warner Bros. Это повлияло на съемки таких проектов, как "Начальная школа Эбботт", "Всеамериканский", "Питт" и "Первый брак Джорджи и Мэнди".

Новый пожар в районе Голливудских холмов в Лос-Анджелесе вспыхнул в среду, 8 января, около 17:30 (04:30 по московскому времени в четверг, 9 января). По данным СМИ, место возгорания находилось вблизи достопримечательностей и популярных туристических направлений – Музея восковых фигур мадам Тюссо, отеля Hollywood Roosevelt, театра El Capitan и других известных мест.

Площадь пожаров в Лос-Анджелесе увеличилась до 11 тысяч гектаров. В результате природного бедствия без электричества остались почти 370 тысяч человек.

Действующий президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии и распорядился выделить федеральную помощь для пострадавших из Лос-Анджелеса.

Граждане смогут претендовать на финансовую помощь в виде субсидий для аренды временного жилья, ремонта домов, а также на получение займов под низкий процент для компенсации ущерба, не покрытого страховкой. Кроме того, будет оказана поддержка в восстановлении хозяйств и бизнеса.