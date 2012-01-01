Айза-Лилуна Ай потеряла более 3 миллионов рублей на Бали из-за мошенников

Знаменитости своим примером показывают, что на изобретательные уловки мошенников может клюнуть любой, независимо от возраста и статуса. Только в уходящем 2024 году в списке пострадавших оказались Лариса Долина, Ирина Хакамада, Вадим Сафронов и Айза-Лилуна Ай. Как обманули звезд – в материале Москвы 24.

Айза-Лилуна Ай

Фото: vk.com/Айза-Лилуна Ай

Блогер сообщила 27 декабря, что стала жертвой мошенников на Бали. В интервью изданию Super.ru теледива рассказала, что иностранные жулики для обмана не применяют привычные для россиян схемы.





Айза-Лилуна Ай блогер Украли 31 тысячу долларов, так что тут мошенники тоже есть, но они действуют иначе. Без звонков, а просто списывают с карты деньги, типа покупка с какого-то сайта. Очень расстроенная. Не самый приятный подарок к Новому году.

По нынешнему курсу знаменитость лишилась примерно 3,2 миллиона рублей. Теперь Айзе приходится решать эту проблему с индонезийским банком.

Вадим Сафронов

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мошенники украли у советского актера, известного по роли в фильме "Война и мир", около 2 миллионов рублей, сообщил источник РЕН ТВ 27 декабря. Телефонная аферистка предложила 92-летнему Сафронову "принять участие в культурной жизни страны" и пообещала, что с ним скоро якобы свяжется мэр Москвы. Лже-градоначальник убедил артиста, что у столицы украли большую сумму денег, которая должна поступить на счет актера.

Пенсионер согласился помочь в "поимке преступников". В итоге злоумышленники вынудили Сафронова снять деньги со своего счета и отдать их приехавшему курьеру.

Раиса Рязанова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

80-летняя советская актриса тоже стала жертвой мошенников. По информации телеграм-канала SHOT, Рязановой позвонила девушка и предупредила, что скоро со знаменитостью свяжется ее начальство. Затем артистке набрал мужчина и сообщил, что ее имя оказалось в списке лиц, спонсирующих ВСУ.

"Обрабатывать" звезду фильма "Москва слезам не верит" продолжил лже-представитель ФСБ, который сообщил, что со счета Рязановой в поддержку украинских военных было переведено 30 миллионов рублей. Чтобы доказать свою непричастность, "силовик" предложил актрисе перевести 4 миллиона якобы сотрудникам силовых ведомств. Рязанова выполнила инструкции мошенников и лишилась денег, а вскоре попала в больницу из-за проблем с сердцем.

В середине декабря 2024 года в МВД сообщили, что аферист уже заключен под стражу. Им оказался актер-гастролер из Новосибирска, который получил за свой перфоманс 45 тысяч рублей от того, кого передал звездные миллионы.

Ирина Хакамада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший политик, а ныне коуч-мотиватор написала заявление в столичную полицию в августе 2024 года. Аферисты общались с 69-летней Хакамадой от имени ее подруги, живущей во Франции: та внезапно попросила срочно помочь деньгами, передавали СМИ.

Сама Ирина сообщила в соцсетях, что перевела на подозрительный счет 400 тысяч рублей.



принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена ) от ее имени, с ее аватаркой и полностью копируя привычный стиль нашей переписки. Написали, что она якобы в Париже, и попросила выручить ее – отправить деньги ее приятелю на российский номер в рублях, с обещанием отдать долг позже в России через знакомых.

Ирина Хакамада политик, коуч-мотиватор Мошенники взломали мою переписку в мессенджере Telegram с моей близкой подругой, которая не живет в России. И далее написали мне сообщения в WhatsApp () от ее имени, с ее аватаркой и полностью копируя привычный стиль нашей переписки. Написали, что она якобы в Париже, и попросила выручить ее – отправить деньги ее приятелю на российский номер в рублях, с обещанием отдать долг позже в России через знакомых.

Хакамада пыталась перепроверить, действительно ли она общается с подругой, и звонила ей через мессенджер, но ответа не дождалась. Тогда Ирина решила, что знакомая просто занята, и все же перевела деньги.

Пострадавшая предостерегла подписчиков, заявив, что аферисты стали гораздо изобретательнее, чем раньше. Чтобы не попасть в подобную ловушку, нужно дозвониться до человека и убедиться, что разговариваете не с ботом, заключила знаменитость.

