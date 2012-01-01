Айза-Лилуна Ай потеряла более 3 миллионов рублей на Бали из-за мошенников

Знаменитости своим примером показывают, что на изобретательные уловки мошенников может клюнуть любой, независимо от возраста и статуса. Только в уходящем 2024 году в списке пострадавших оказались Лариса Долина, Ирина Хакамада, Вадим Сафронов и Айза-Лилуна Ай. Как обманули звезд – в материале Москвы 24.
Айза-Лилуна Ай
Блогер сообщила 27 декабря, что стала жертвой мошенников на Бали. В интервью изданию Super.ru теледива рассказала, что иностранные жулики для обмана не применяют привычные для россиян схемы.
По нынешнему курсу знаменитость лишилась примерно 3,2 миллиона рублей. Теперь Айзе приходится решать эту проблему с индонезийским банком.
Вадим Сафронов
Мошенники украли у советского актера, известного по роли в фильме "Война и мир", около 2 миллионов рублей, сообщил источник РЕН ТВ 27 декабря. Телефонная аферистка предложила 92-летнему Сафронову "принять участие в культурной жизни страны" и пообещала, что с ним скоро якобы свяжется мэр Москвы. Лже-градоначальник убедил артиста, что у столицы украли большую сумму денег, которая должна поступить на счет актера.
Пенсионер согласился помочь в "поимке преступников". В итоге злоумышленники вынудили Сафронова снять деньги со своего счета и отдать их приехавшему курьеру.
Раиса Рязанова
80-летняя советская актриса тоже стала жертвой мошенников. По информации телеграм-канала SHOT, Рязановой позвонила девушка и предупредила, что скоро со знаменитостью свяжется ее начальство. Затем артистке набрал мужчина и сообщил, что ее имя оказалось в списке лиц, спонсирующих ВСУ.
"Обрабатывать" звезду фильма "Москва слезам не верит" продолжил лже-представитель ФСБ, который сообщил, что со счета Рязановой в поддержку украинских военных было переведено 30 миллионов рублей. Чтобы доказать свою непричастность, "силовик" предложил актрисе перевести 4 миллиона якобы сотрудникам силовых ведомств. Рязанова выполнила инструкции мошенников и лишилась денег, а вскоре попала в больницу из-за проблем с сердцем.
В середине декабря 2024 года в МВД сообщили, что аферист уже заключен под стражу. Им оказался актер-гастролер из Новосибирска, который получил за свой перфоманс 45 тысяч рублей от того, кого передал звездные миллионы.
Ирина Хакамада
Бывший политик, а ныне коуч-мотиватор написала заявление в столичную полицию в августе 2024 года. Аферисты общались с 69-летней Хакамадой от имени ее подруги, живущей во Франции: та внезапно попросила срочно помочь деньгами, передавали СМИ.
Сама Ирина сообщила в соцсетях, что перевела на подозрительный счет 400 тысяч рублей.
Хакамада пыталась перепроверить, действительно ли она общается с подругой, и звонила ей через мессенджер, но ответа не дождалась. Тогда Ирина решила, что знакомая просто занята, и все же перевела деньги.
Пострадавшая предостерегла подписчиков, заявив, что аферисты стали гораздо изобретательнее, чем раньше. Чтобы не попасть в подобную ловушку, нужно дозвониться до человека и убедиться, что разговариваете не с ботом, заключила знаменитость.