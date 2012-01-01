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28 декабря, 19:24

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Айза-Лилуна Ай потеряла более 3 миллионов рублей на Бали из-за мошенников

"Не самый приятный подарок": кто из звезд попадался на удочку мошенников

Знаменитости своим примером показывают, что на изобретательные уловки мошенников может клюнуть любой, независимо от возраста и статуса. Только в уходящем 2024 году в списке пострадавших оказались Лариса Долина, Ирина Хакамада, Вадим Сафронов и Айза-Лилуна Ай. Как обманули звезд – в материале Москвы 24.

Айза-Лилуна Ай

Фото: vk.com/Айза-Лилуна Ай

Блогер сообщила 27 декабря, что стала жертвой мошенников на Бали. В интервью изданию Super.ru теледива рассказала, что иностранные жулики для обмана не применяют привычные для россиян схемы.

Украли 31 тысячу долларов, так что тут мошенники тоже есть, но они действуют иначе. Без звонков, а просто списывают с карты деньги, типа покупка с какого-то сайта. Очень расстроенная. Не самый приятный подарок к Новому году.
Айза-Лилуна Ай
блогер

По нынешнему курсу знаменитость лишилась примерно 3,2 миллиона рублей. Теперь Айзе приходится решать эту проблему с индонезийским банком.

Вадим Сафронов

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мошенники украли у советского актера, известного по роли в фильме "Война и мир", около 2 миллионов рублей, сообщил источник РЕН ТВ 27 декабря. Телефонная аферистка предложила 92-летнему Сафронову "принять участие в культурной жизни страны" и пообещала, что с ним скоро якобы свяжется мэр Москвы. Лже-градоначальник убедил артиста, что у столицы украли большую сумму денег, которая должна поступить на счет актера.

Пенсионер согласился помочь в "поимке преступников". В итоге злоумышленники вынудили Сафронова снять деньги со своего счета и отдать их приехавшему курьеру.

Раиса Рязанова

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

80-летняя советская актриса тоже стала жертвой мошенников. По информации телеграм-канала SHOT, Рязановой позвонила девушка и предупредила, что скоро со знаменитостью свяжется ее начальство. Затем артистке набрал мужчина и сообщил, что ее имя оказалось в списке лиц, спонсирующих ВСУ.

"Обрабатывать" звезду фильма "Москва слезам не верит" продолжил лже-представитель ФСБ, который сообщил, что со счета Рязановой в поддержку украинских военных было переведено 30 миллионов рублей. Чтобы доказать свою непричастность, "силовик" предложил актрисе перевести 4 миллиона якобы сотрудникам силовых ведомств. Рязанова выполнила инструкции мошенников и лишилась денег, а вскоре попала в больницу из-за проблем с сердцем.

В середине декабря 2024 года в МВД сообщили, что аферист уже заключен под стражу. Им оказался актер-гастролер из Новосибирска, который получил за свой перфоманс 45 тысяч рублей от того, кого передал звездные миллионы.

Ирина Хакамада

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший политик, а ныне коуч-мотиватор написала заявление в столичную полицию в августе 2024 года. Аферисты общались с 69-летней Хакамадой от имени ее подруги, живущей во Франции: та внезапно попросила срочно помочь деньгами, передавали СМИ.

Сама Ирина сообщила в соцсетях, что перевела на подозрительный счет 400 тысяч рублей.

Мошенники взломали мою переписку в мессенджере Telegram с моей близкой подругой, которая не живет в России. И далее написали мне сообщения в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) от ее имени, с ее аватаркой и полностью копируя привычный стиль нашей переписки. Написали, что она якобы в Париже, и попросила выручить ее – отправить деньги ее приятелю на российский номер в рублях, с обещанием отдать долг позже в России через знакомых.
Ирина Хакамада
политик, коуч-мотиватор

Хакамада пыталась перепроверить, действительно ли она общается с подругой, и звонила ей через мессенджер, но ответа не дождалась. Тогда Ирина решила, что знакомая просто занята, и все же перевела деньги.

Пострадавшая предостерегла подписчиков, заявив, что аферисты стали гораздо изобретательнее, чем раньше. Чтобы не попасть в подобную ловушку, нужно дозвониться до человека и убедиться, что разговариваете не с ботом, заключила знаменитость.

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