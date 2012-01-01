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05 декабря, 14:56

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Айза высмеяла бывшую жену Гуфа, которой не хватает алиментов от рэпера

"Стыдно за отцов в России": бывшие жены Гуфа высказались насчет щедрости рэпера

Бывшая жена Гуфа Юлия Королева заявила, что рэпер платит скромные алименты на содержание их общей дочери Тины, – их якобы едва хватает на аренду жилья. Музыканта это высказывание экс-возлюбленной сильно задело. Более того, к теме подключилась и первая супруга музыканта Айза-Лилуна Ай. За публичной перепалкой бывших проследила Москва 24.

"Едва хватает на аренду квартиры"

Фото: vk.com/ГУФ (GUF)

Последние пару месяцев рэпер не давал скучать ни фанатам, ни журналистам. Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) устроил драку в физкультурно-оздоровительном центре, попал в рехаб, затем вышел из него. Кроме того, он дал сольный концерт, на котором сделал предложение своей девушке и получил согласие. Однако на этой оптимистичной ноте новости об артисте не заканчиваются.

3 декабря бывшая жена рэпера Юлия Королева, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала, сколько получает от Гуфа на содержание их общей дочери. По словам девушки, суммы отнюдь не заоблачные, и она едва сводит концы с концами.

Как живется на алименты бывшего мужа? Если вас это так беспокоит, могу сказать, что выплат на ребенка мне едва хватает, чтобы погасить аренду квартиры. Но я и этой помощи рада, у меня большие расходы и на ребенка, и на жизнь в целом. Никакой доппомощи типа "одеть ребенка на зиму", "оплатить кружки на полгода" или просто "покупка овощей и фруктов", конечно же, я не получаю. Стыдно, безусловно, за отцов в России, все жадные до своих пожитков.
Юлия Королева
модель, танцовщица, бывшая жена рэпера Гуфа

"Слишком большие запросы"

Фото: vk.com/ГУФ (GUF)

Гуфа не на шутку возмутили обвинения бывшей. В беседе с Super.ru рэпер рассказал, что каждый месяц перечисляет на счет Королевой от 300 до 400 тысяч рублей. В качестве доказательств Алексей предоставил журналистам историю банковских переводов.

Я прочитал, как плохо живет Юля Королева на мои алименты. Если снимать квартиру за 250 тысяч, то ее можно понять, но 300 тысяч, по-моему, достаточно для трехлетнего ребенка. Слишком большие запросы у этой девушки. Слишком.
Гуф
рэпер

По данным СМИ, Королева с дочкой живут в центре Москвы, где аренда стоит от 130 тысяч рублей в месяц за квартиру в 38 квадратных метров. Передвигается Юлия с ребенком исключительно на такси бизнес-класса и пользуется услугами няни.

"Не смогу потянуть"

Фото: телеграм-канал Koroleva Mood

Танцовщица Юлия Королева и Гуф стали встречаться в ноябре 2019 года, передает издание The Voice. Избранница на 17 лет младше знаменитости, родилась и выросла в Челябинске, профессионально занималась танцами гоу-гоу. Затем девушка переехала в столицу и открыла свой бизнес: салон красоты и бренд одежды. В 2021 году возлюбленные поженились, а весной 2022 Королева родила дочь Тину.

Идиллия рухнула в марте 2023 года: в одной из поездок рэпер, будучи в неадекватном состоянии, устроил жене большой скандал, забрал у нее и дочери паспорта и не хотел отдавать. Друзьям и сестре рэпера пришлось вылететь на место, чтобы Королева с дочерью смогли беспрепятственно вернуться на родину, передавало издание The Voice в марте прошлого года.

А уже в апреле Долматов заявил, что разводится с Юлией, однако судебные разбирательства затянулись: экс-возлюбленные не могли договориться о размере алиментов. В ноябре 2023 года Алексей откровенничал с подписчиками, что бывшая запросила слишком большой "кусок".

Я очень люблю Тину. У меня после рождения дочери проснулась любовь ко всем детям. Но мой брак с этой Юлией Королевой был полным пустяком. Мой ребенок – это мой ребенок. Тина остается со мной. Мы будем общаться через суд. Юлия запросила слишком большие алименты, которые я не смогу потянуть.
Гуф
рэпер

При этом, как передавало издание StarHit, тогда в соцсетях Юлия уверяла, что может обеспечить себя и дочь самостоятельно и не нуждается в материальной поддержке бывшего.

"Вы тоже в шоке?"

Фото: телеграм-канал AIZA-LILUNA

Первая жена рэпера Айза-Лилуна Ай никогда не скрывала негативного отношения ко второй официальной супруге звезды. Высказывания Королевой по поводу алиментов дали лишний повод Айзе "пройтись" по ней: в своих соцсетях она заявила, что "Леха щедрый", а "у Ковпак (настоящая фамилия Королевой) приоритеты другие".

Надеюсь, что вы тоже в шоке, что Ковпак не хватает алиментов на содержание дочери. Я справлялась с сыном без алиментов больше десяти лет. И только сейчас подняла вопрос с ними, потому что Сэм растет и его запросы тоже растут.
Айза-Лилуна Ай
телеведущая, бывшая жена рэпера Гуфа

Айзе удалось добиться финансовой поддержки от Гуфа. По словам телеведущей, Алексей оплачивает все дополнительные занятия сына, а также пополам с Айзой – учебу ребенка в школе. Также родители Сэма недавно купили ему телефон вскладчину, передает StarHit.

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