Айза высмеяла бывшую жену Гуфа, которой не хватает алиментов от рэпера

Бывшая жена Гуфа Юлия Королева заявила, что рэпер платит скромные алименты на содержание их общей дочери Тины, – их якобы едва хватает на аренду жилья. Музыканта это высказывание экс-возлюбленной сильно задело. Более того, к теме подключилась и первая супруга музыканта Айза-Лилуна Ай. За публичной перепалкой бывших проследила Москва 24.

"Едва хватает на аренду квартиры"

Последние пару месяцев рэпер не давал скучать ни фанатам, ни журналистам. Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) устроил драку в физкультурно-оздоровительном центре, попал в рехаб, затем вышел из него. Кроме того, он дал сольный концерт, на котором сделал предложение своей девушке и получил согласие. Однако на этой оптимистичной ноте новости об артисте не заканчиваются.

3 декабря бывшая жена рэпера Юлия Королева, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала, сколько получает от Гуфа на содержание их общей дочери. По словам девушки, суммы отнюдь не заоблачные, и она едва сводит концы с концами.





Юлия Королева модель, танцовщица, бывшая жена рэпера Гуфа Как живется на алименты бывшего мужа? Если вас это так беспокоит, могу сказать, что выплат на ребенка мне едва хватает, чтобы погасить аренду квартиры. Но я и этой помощи рада, у меня большие расходы и на ребенка, и на жизнь в целом. Никакой доппомощи типа "одеть ребенка на зиму", "оплатить кружки на полгода" или просто "покупка овощей и фруктов", конечно же, я не получаю. Стыдно, безусловно, за отцов в России, все жадные до своих пожитков.

"Слишком большие запросы"

Гуфа не на шутку возмутили обвинения бывшей. В беседе с Super.ru рэпер рассказал, что каждый месяц перечисляет на счет Королевой от 300 до 400 тысяч рублей. В качестве доказательств Алексей предоставил журналистам историю банковских переводов.





Гуф рэпер Я прочитал, как плохо живет Юля Королева на мои алименты. Если снимать квартиру за 250 тысяч, то ее можно понять, но 300 тысяч, по-моему, достаточно для трехлетнего ребенка. Слишком большие запросы у этой девушки. Слишком.

По данным СМИ, Королева с дочкой живут в центре Москвы, где аренда стоит от 130 тысяч рублей в месяц за квартиру в 38 квадратных метров. Передвигается Юлия с ребенком исключительно на такси бизнес-класса и пользуется услугами няни.

"Не смогу потянуть"

Фото: телеграм-канал Koroleva Mood

Танцовщица Юлия Королева и Гуф стали встречаться в ноябре 2019 года, передает издание The Voice. Избранница на 17 лет младше знаменитости, родилась и выросла в Челябинске, профессионально занималась танцами гоу-гоу. Затем девушка переехала в столицу и открыла свой бизнес: салон красоты и бренд одежды. В 2021 году возлюбленные поженились, а весной 2022 Королева родила дочь Тину.

Идиллия рухнула в марте 2023 года: в одной из поездок рэпер, будучи в неадекватном состоянии, устроил жене большой скандал, забрал у нее и дочери паспорта и не хотел отдавать. Друзьям и сестре рэпера пришлось вылететь на место, чтобы Королева с дочерью смогли беспрепятственно вернуться на родину, передавало издание The Voice в марте прошлого года.

А уже в апреле Долматов заявил, что разводится с Юлией, однако судебные разбирательства затянулись: экс-возлюбленные не могли договориться о размере алиментов. В ноябре 2023 года Алексей откровенничал с подписчиками, что бывшая запросила слишком большой "кусок".





Гуф рэпер Я очень люблю Тину. У меня после рождения дочери проснулась любовь ко всем детям. Но мой брак с этой Юлией Королевой был полным пустяком. Мой ребенок – это мой ребенок. Тина остается со мной. Мы будем общаться через суд. Юлия запросила слишком большие алименты, которые я не смогу потянуть.

При этом, как передавало издание StarHit, тогда в соцсетях Юлия уверяла, что может обеспечить себя и дочь самостоятельно и не нуждается в материальной поддержке бывшего.

"Вы тоже в шоке?"

Первая жена рэпера Айза-Лилуна Ай никогда не скрывала негативного отношения ко второй официальной супруге звезды. Высказывания Королевой по поводу алиментов дали лишний повод Айзе "пройтись" по ней: в своих соцсетях она заявила, что "Леха щедрый", а "у Ковпак (настоящая фамилия Королевой) приоритеты другие".





Айза-Лилуна Ай телеведущая, бывшая жена рэпера Гуфа Надеюсь, что вы тоже в шоке, что Ковпак не хватает алиментов на содержание дочери. Я справлялась с сыном без алиментов больше десяти лет. И только сейчас подняла вопрос с ними, потому что Сэм растет и его запросы тоже растут.

Айзе удалось добиться финансовой поддержки от Гуфа. По словам телеведущей, Алексей оплачивает все дополнительные занятия сына, а также пополам с Айзой – учебу ребенка в школе. Также родители Сэма недавно купили ему телефон вскладчину, передает StarHit.