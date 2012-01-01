Айза высмеяла бывшую жену Гуфа, которой не хватает алиментов от рэпера

Бывшая жена Гуфа Юлия Королева заявила, что рэпер платит скромные алименты на содержание их общей дочери Тины, – их якобы едва хватает на аренду жилья. Музыканта это высказывание экс-возлюбленной сильно задело. Более того, к теме подключилась и первая супруга музыканта Айза-Лилуна Ай. За публичной перепалкой бывших проследила Москва 24.
"Едва хватает на аренду квартиры"
Последние пару месяцев рэпер не давал скучать ни фанатам, ни журналистам. Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) устроил драку в физкультурно-оздоровительном центре, попал в рехаб, затем вышел из него. Кроме того, он дал сольный концерт, на котором сделал предложение своей девушке и получил согласие. Однако на этой оптимистичной ноте новости об артисте не заканчиваются.
3 декабря бывшая жена рэпера Юлия Королева, отвечая на вопросы подписчиков, рассказала, сколько получает от Гуфа на содержание их общей дочери. По словам девушки, суммы отнюдь не заоблачные, и она едва сводит концы с концами.
"Слишком большие запросы"
Гуфа не на шутку возмутили обвинения бывшей. В беседе с Super.ru рэпер рассказал, что каждый месяц перечисляет на счет Королевой от 300 до 400 тысяч рублей. В качестве доказательств Алексей предоставил журналистам историю банковских переводов.
По данным СМИ, Королева с дочкой живут в центре Москвы, где аренда стоит от 130 тысяч рублей в месяц за квартиру в 38 квадратных метров. Передвигается Юлия с ребенком исключительно на такси бизнес-класса и пользуется услугами няни.
"Не смогу потянуть"
Танцовщица Юлия Королева и Гуф стали встречаться в ноябре 2019 года, передает издание The Voice. Избранница на 17 лет младше знаменитости, родилась и выросла в Челябинске, профессионально занималась танцами гоу-гоу. Затем девушка переехала в столицу и открыла свой бизнес: салон красоты и бренд одежды. В 2021 году возлюбленные поженились, а весной 2022 Королева родила дочь Тину.
Идиллия рухнула в марте 2023 года: в одной из поездок рэпер, будучи в неадекватном состоянии, устроил жене большой скандал, забрал у нее и дочери паспорта и не хотел отдавать. Друзьям и сестре рэпера пришлось вылететь на место, чтобы Королева с дочерью смогли беспрепятственно вернуться на родину, передавало издание The Voice в марте прошлого года.
А уже в апреле Долматов заявил, что разводится с Юлией, однако судебные разбирательства затянулись: экс-возлюбленные не могли договориться о размере алиментов. В ноябре 2023 года Алексей откровенничал с подписчиками, что бывшая запросила слишком большой "кусок".
При этом, как передавало издание StarHit, тогда в соцсетях Юлия уверяла, что может обеспечить себя и дочь самостоятельно и не нуждается в материальной поддержке бывшего.
"Вы тоже в шоке?"
Первая жена рэпера Айза-Лилуна Ай никогда не скрывала негативного отношения ко второй официальной супруге звезды. Высказывания Королевой по поводу алиментов дали лишний повод Айзе "пройтись" по ней: в своих соцсетях она заявила, что "Леха щедрый", а "у Ковпак (настоящая фамилия Королевой) приоритеты другие".
Айзе удалось добиться финансовой поддержки от Гуфа. По словам телеведущей, Алексей оплачивает все дополнительные занятия сына, а также пополам с Айзой – учебу ребенка в школе. Также родители Сэма недавно купили ему телефон вскладчину, передает StarHit.