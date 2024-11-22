Рэпер Гуф вышел на сцену в Москве с электронным браслетом

Фото: телеграм-канал SHOT

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) вышел на сцену в Москве с электронным браслетом на ноге. Об этом сообщает РИА Новости.

22 ноября на арене VK Stadium проходит большой сольный концерт исполнителя.

"Дайте шума для рехаба, в котором я сейчас нахожусь, для сотрудников правоохранительных органов Наро-Фоминского округа", – обратился к фанатам рэпер во время своего выступления.

В конце октября рэпер оказался замешан в драке. Гуф якобы не хотел оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса в Подмосковье, где отдыхал с друзьями. Мужчины внесли предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако после отказались платить остаток на сумму 78 тысяч. Директор ФОК в связи с этим позвала на помощь своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

СМИ утверждали, что потерпевшим оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Также против Гуфа возбудили дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователь, в свою очередь, настаивал на аресте исполнителя, однако суд отказал в этом ходатайстве.

Сейчас Гуф проходит курс медико-социальной реабилитации. В интервью он рассказывал, что у него диагностированы вялотекущая шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. По его словам, в периоды обострений у него проявляется вторая личность – Алик.

