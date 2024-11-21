Рэпер Гуф занялся подготовкой прощального тура и фильма о себе

Фото: vk.com/ГУФ (GUF)

Сестра и директор рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) Ольга Долиатова рассказала в интервью YouTube-каналу "Накипело с Артемом Карповым", что рэпер собирается организовать прощальный тур и снять фильм о своей жизни.

Как она утверждает, исполнитель в рамках прощального тура планирует дать концерты в 12 городах. Долматова подчеркнула, что выступления могут пройти не только в России. Сестра Гуфа пообещала, что они будут "очень красивыми и качественными".

Кроме того, Долматова выразила надежду на возвращение артиста на сцену через несколько лет с новым альбомом. Однако, по ее словам, в этом случае будет так, как захочет рэпер.

"У нас большие планы. Мы с ним это обсуждаем, тоже как часть терапии. Он останется как артист, но на корпоративах, на частных каких-то мероприятиях. Это никуда не денешь. Но ездить по России, по городам и странам с концертами – это нет", – резюмировала директор Гуфа.

В конце октября рэпер оказался замешан в драке. Гуф якобы не хотел оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса в Подмосковье, где отдыхал с друзьями. Мужчины внесли предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако после отказались платить остаток на сумму 78 тысяч. Директор ФОК в связи с этим позвала на помощь своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

СМИ утверждали, что потерпевшим оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Также против Гуфа возбудили дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователь, в свою очередь, настаивал на аресте исполнителя, однако суд отказал в этом ходатайстве.

Сейчас Гуф проходит курс медико-социальной реабилитации. В интервью он рассказывал, что у него диагностированы вялотекущая шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. По его словам, в периоды обострений у него проявляется вторая личность – Алик.

Гуф 18 ноября вышел на связь из рехаба. Он подтвердил, что выступит в Москве 22 ноября. Рэпер подчеркнул, что с ним все хорошо и он проведет концерт сразу после выхода из реабилитационной клиники.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин уточнил, что вынесенная рэперу мера пресечения в виде запрета определенных действий не мешает ему вести гастрольно-концертную деятельность. По его словам, у Гуфа стоит запрет только на посещение места происшествия и общение с потерпевшим и свидетелями.

