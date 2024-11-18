Гуф вышел на связь из рехаба

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена)svoboda_clinica

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) вышел на связь из рехаба. Клиника "Свобода" в своем Instagram (владелец компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена) опубликовала обращение артиста, в котором он подтвердил, что выступит в Москве 22 ноября.

Он подчеркнул, что проведет концерт сразу после выхода из реабилитационной клиники.

"Всем салют, это Гуф. Хочу сразу опровергнуть слухи о себе, которые распускает пресса. Что я перегрызаю провода, пытаюсь изнасиловать медсестру... Это все бред. Не ведитесь", – заявил артист.

Представители клиники добавили, что сейчас рэпер готовится к предстоящему концерту и с ним все хорошо.

Ранее адвокат исполнителя Сергей Жорин сообщил, что Гуф завершит плановое лечение в клинике до конца этой недели. После этого рэпера должны выписать, а затем продолжатся следственные мероприятия по делу о грабеже.

Жорин также заявил, что не планирует подавать жалобу на избранные рэперу запреты, связанные с посещением места происшествия и общением со свидетелями и потерпевшими.

Сейчас Гуф проходит курс медико-социальной реабилитации, о чем рассказала сестра исполнителя Ольга. Она, комментируя слухи о том, что рэпер видел галлюцинации в рехабе, заявила, что всю правду о его состоянии будет писать на личной странице в соцсети, и попросила не верить фейкам.

Сам Гуф в интервью рассказывал, что у него диагностированы вялотекущая шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. По его словам, в периоды обострений у него проявляется вторая личность – Алик.

Гуф в конце октября оказался замешан в драке. По версии телеграм-каналов, рэпер якобы приставал к девушке, которая затем попросила помощи у своего брата. В результате между ним и исполнителем случился конфликт, который перерос в потасовку.

При этом, по другой версии журналистов, Гуф якобы не хотел оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса в Подмосковье, где отдыхал с друзьями. Мужчины внесли предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако после отказались платить остаток на сумму 78 тысяч. Именно поэтому директор ФОК позвала на помощь своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

Источник СМИ заявлял, что потерпевший оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Также на Гуфа возбудили дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователь, в свою очередь, настаивал на аресте исполнителя, однако суд отказал в этом ходатайстве.

