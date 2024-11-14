Адвокат Гуфа Жорин: рэпер до конца недели завершит курс лечения в клинике

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) завершит плановое лечение в клинике до конца этой недели. Об этом РИА Новости рассказал адвокат исполнителя Сергей Жорин.

После завершения лечения, как утверждает правозащитник, рэпера должны выписать. Затем, по его словам, продолжатся следственные мероприятия по делу о грабеже, в том числе очные ставки с потерпевшими и свидетелями, которые проведут на следующей неделе.

Жорин также заявил, что не планирует подавать жалобу на избранные рэперу запреты, связанные с посещением места происшествия и общением со свидетелями и потерпевшими.

Сейчас Гуф проходит курс медико-социальной реабилитации, о чем рассказала сестра исполнителя Ольга. Она, комментируя слухи о том, что рэпер видел галлюцинации в рехабе, заявила, что всю правду о его состоянии будет писать на личной странице в соцсети, и попросила не верить фейкам.

Сам Гуф в интервью рассказывал, что у него диагностированы вялотекущая шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. По его словам, в периоды обострений у него проявляется вторая личность – Алик.

Гуф в конце октября оказался замешан в драке. По версии телеграм-каналов, рэпер якобы приставал к девушке, которая затем попросила помощи у своего брата. В результате между ним и исполнителем случился конфликт, который перерос в потасовку.

При этом, по другой версии журналистов, Гуф якобы не хотел оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса в Подмосковье, где отдыхал с друзьями. Мужчины внесли предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако после отказались платить остаток на сумму 78 тысяч. Именно поэтому директор ФОК позвала на помощь своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

Источник СМИ заявлял, что потерпевший оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Также на Гуфа возбудили дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователь, в свою очередь, настаивал на аресте исполнителя, однако суд отказал в этом ходатайстве.

