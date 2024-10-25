РИА Новости: СК попросил суд арестовать рэпера Гуфа по делу о грабеже

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Следователь направил в Наро-Фоминский суд Подмосковья ходатайство о заключении под стражу рэпера Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) по делу о грабеже. Об этом РИА Новости сообщили в суде.

Подмосковный суд уже зарегистрировал соответствующие материалы.

О потасовке с участием рэпера стало известно 23 октября. Телеграм-каналы заявляли, что Гуф в подмосковной Апрелевке приставал к девушке, которая после обратилась за помощью к своему брату. В результате между мужчинами произошел конфликт, который перерос в драку.

По иной версии журналистов, Гуф не хотел оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Подмосковье, в котором отдыхал с друзьями. Мужчины якобы внесли предоплату на сумму 15 тысяч рублей, но затем отказались платить оставшиеся 78 тысяч.

Директор комплекса позвала своего брата на помощь. В результате между мужчинами завязалась ссора, переросшая в драку. Источник утверждал, что потерпевший оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа.

Адвокат Гуфа Сергей Жорин рассказал, что конфликт на самом деле начал друг артиста, так как их компанию пытались снять на видео.

На рэпера уже составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции. Ему грозит до 15 суток ареста.

Кроме того, как сообщили СМИ, в отношении Гуфа возбудили дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Ему также грозит до 7 лет лишения свободы.

