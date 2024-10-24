Рэпер Гуф принес извинения за свое поведение

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) извинился за свое поведение после драки в подмосковной Апрелевке, опубликовав соответствующее видео в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

"Мне стыдно очень перед всеми. Стыдно перед сотрудниками полиции <...> за то, что столько каких-то хлопот ненужных принес своей хулиганской выходкой, которая разлетелась на весь интернет. Стыдно перед журналистами, которые подрывались", – рассказал Долматов.

Также исполнитель принес извинения своим родителям и отметил, что на данный момент не знает, как они себя чувствуют в связи с произошедшей ситуацией.

"Постараюсь больше не исполнять такое. Потому что я автор и исполнитель не только собственных треков, но еще и своей жизни. Поэтому мне вообще не нужна лишняя статья <...> и садиться в тюрьму я тоже не хочу", – подчеркнул рэпер.

Долматов заверил поклонников, что агрессия с его стороны – редкий случай. Как ему кажется, в публичном пространстве его таким увидели впервые.

"Я надеюсь, что все закончится хорошо. И всех люблю. Всех обнял, этот год кармы, поэтому желаю всем эту карму почистить хорошенько перед Новым годом. Вот меня она сама настигает", – завершил Гуф свое послание.

Драка с участием музыканта случилась 23 октября. По данным СМИ, рэпер приставал к девушке, которая затем обратилась за помощью к своему брату. В результате между мужчинами начался конфликт, переросший в потасовку.

Гуф травмировал руку, а его оппонент – ухо. Последний написал заявление в полицию, и исполнителя, по данным источника, проверяли на возможное нарушение двух статей УК РФ.

В свою очередь, адвокат Гуфа Сергей Жорин сказал, что в действительности ссору начал друг артиста, поскольку их компанию пытались снять на видео. Информацию о попытке знакомства с девушкой, которая не ответила взаимностью, правозащитник опроверг.

Позже появилась информация, что правоохранители составили на Гуфа протокол за мелкое хулиганство. Возбуждено уголовное дело по факту потасовки, однако, предположительно, его могут переквалифицировать.