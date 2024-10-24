24 октября, 17:10Происшествия
Рэпер Гуф принес извинения за свое поведение
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf
Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) извинился за свое поведение после драки в подмосковной Апрелевке, опубликовав соответствующее видео в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).
"Мне стыдно очень перед всеми. Стыдно перед сотрудниками полиции <...> за то, что столько каких-то хлопот ненужных принес своей хулиганской выходкой, которая разлетелась на весь интернет. Стыдно перед журналистами, которые подрывались", – рассказал Долматов.
Также исполнитель принес извинения своим родителям и отметил, что на данный момент не знает, как они себя чувствуют в связи с произошедшей ситуацией.
"Постараюсь больше не исполнять такое. Потому что я автор и исполнитель не только собственных треков, но еще и своей жизни. Поэтому мне вообще не нужна лишняя статья <...> и садиться в тюрьму я тоже не хочу", – подчеркнул рэпер.
Долматов заверил поклонников, что агрессия с его стороны – редкий случай. Как ему кажется, в публичном пространстве его таким увидели впервые.
"Я надеюсь, что все закончится хорошо. И всех люблю. Всех обнял, этот год кармы, поэтому желаю всем эту карму почистить хорошенько перед Новым годом. Вот меня она сама настигает", – завершил Гуф свое послание.
Драка с участием музыканта случилась 23 октября. По данным СМИ, рэпер приставал к девушке, которая затем обратилась за помощью к своему брату. В результате между мужчинами начался конфликт, переросший в потасовку.
Гуф травмировал руку, а его оппонент – ухо. Последний написал заявление в полицию, и исполнителя, по данным источника, проверяли на возможное нарушение двух статей УК РФ.
В свою очередь, адвокат Гуфа Сергей Жорин сказал, что в действительности ссору начал друг артиста, поскольку их компанию пытались снять на видео. Информацию о попытке знакомства с девушкой, которая не ответила взаимностью, правозащитник опроверг.
Позже появилась информация, что правоохранители составили на Гуфа протокол за мелкое хулиганство. Возбуждено уголовное дело по факту потасовки, однако, предположительно, его могут переквалифицировать.
Появились подробности драки с участием рэпера Гуфа в Подмосковье