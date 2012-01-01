СМИ: Гуфу грозит до 4 месяцев ареста после драки в Апрелевке

Рэпер Гуф оказался в центре нового скандала: его задержали полицейские после потасовки в подмосковной Апрелевке. Что известно об инциденте и в какие еще скандалы попадал исполнитель – в нашем материале.

Романтик и дебошир?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Информация о том, что рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) задержан полицией в Апрелевке (Московская область), появилась днем 23 октября. Изначально СМИ сообщали, что Гуф якобы пристал к девушке, на что та пожаловалась своему брату – 27-летнему сотруднику полиции не при исполнении. Тот приехал на защиту сестры, после чего между мужчинами произошла потасовка.

Однако адвокат рэпера Сергей Жорин заявил в своем телеграм-канале, что сообщения о любовных похождениях музыканта – ложь.





Сергей Жорин юрист Информация о том, что Гуф приставал к девушке, за нее заступился брат и из-за этого возник конфликт, не соответствует действительности. Чуть позже дадим подробный комментарий. Уверен, многим будет интересна личность этого "брата" и обстоятельства произошедшего. Пожалуйста, не разгоняйте дезу.

По другой версии, Гуф с друзьями отдыхали в банном комплексе, после чего отказалась оплачивать счет. Администратор вызвал хозяйку заведения, которая уже приехала с братом.

Отмечается, что в процессе драки Долматов ударил соперника по уху, а также якобы повредил себе руку. Всех участников конфликта доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств, откуда рэпер вышел в прямой эфир в одной из соцсетей. Там же пострадавший мужчина снял побои и написал на Гуфа заявление.

Также, по информации СМИ, после допроса Долматова отпустили. Однако есть сведения, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. По сведениям телеграм-канала SHOT, Гуфу может грозить до четырех месяцев ареста.

Кроме того, в бане нашли пакетики с неустановленным веществом. Как отметила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, образцы направлены на экспертизу.

"Если подтвердится, что это наркотические вещества, то рэперу и его администратору грозит уголовная ответственность за хранение. Как-то вообще не удивили эти новости", – добавила она.

В центре скандалов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Рэпер Гуф не первый раз оказывается в центре громкой истории.

Например, в ноябре 2023 года представители православного движения "Сорок сороков" написали обращение в Следственный комитет из-за видео со священниками под песню артиста "Тем, кто с нами". Активисты просили наказать исполнителя по статье об оскорблении чувств верующих и проверить песню на пропаганду употребления наркотиков. Позднее Гуф назвал ролик "идиотизмом" и заявил, что "искренне раскаивается" за его публикацию.

"Я никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей. <...> Давайте на этом поставим точку. Да, есть косяк, не знал, что это может вылиться в такую фигню", – подчеркнул исполнитель в своем видеообращении.

Нередко Гуф оказывается в центре внимания из-за семейных разборок. Например, в ноябре 2023 года бывшая супруга артиста Юлия Королева рассказала о попытке исполнителя ворваться к ней в дом в Таиланде. По ее словам, у рэпера в тот момент с собой был кастет.

Кроме того, в январе 2024 года исполнитель опубликовал в соцсетях серию сторис, в которых жаловался на бывших жен и сестру. Рэпер обвинил Юлию Королеву в том, что она прячет от него маленькую дочь, а сестра якобы обманывала с деньгами, когда была его концертным директором. По словам рэпера, родственница в сговоре с другой его экс-пассией, Айзой, планировала положить Гуфа на лечение, чтобы заработать на нем еще больше.

"Видимо, не зря, когда я приехал в Москву, сестренка вместе с Айзой хотели отправить меня на реабилитацию в Сибирь месяцев на шесть, чтобы я был должен неустойку за все пропущенные концерты", – написал он.

При этом недавно многим показалось, что рэпер все же взялся за голову. В частности, в начале октября в СМИ появилась информация о заключении мирового соглашения с Айзой по поводу алиментов для их общего сына. Кроме того, недавно Гуф стал амбассадором одной из наркологических клиник.