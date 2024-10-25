Бывшая жена Гуфа ответила на сообщения о его дебоше в Подмосковье

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/yuliyakorolevaa

Бывшая жена Гуфа (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) Юлия Королева заявила, что не знает никаких подробностей, касающихся дебоша рэпера. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

По словам модели, у нее не осталось никаких связей с Гуфом и его окружением. При этом она предположила, что в последнее время рэпер находится не в очень хорошем состоянии.

"Судя по получаемым сообщениям от него последние месяцы, состояние у него снова не очень. Все, что я могу, – это продолжать заботиться и воспитывать нашу общую дочь. Остальное меня не касается", – сказала девушка.

Драка с участием музыканта произошла 23 октября в подмосковной Апрелевке. По информации источников, рэпер отказался оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Подмосковье, в котором отдыхал с друзьями. Мужчины оплатили предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако когда пришла пора платить остальные 78 тысяч рублей, рэпер отказался.

Директор комплекса позвала на помощь двоюродного брата. В результате между мужчинами начался конфликт, переросший в потасовку. Потерпевший мужчина оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на рэпера, которого проверяли на возможное нарушение двух статей УК РФ.

В свою очередь, адвокат Гуфа Сергей Жорин сказал, что в действительности ссору начал друг артиста, поскольку их компанию пытались снять на видео.

На Гуфа уже составили протокол за мелкое хулиганство после брани в прямом эфире, который он вел в социальных сетях из отдела полиции. По данной статье ему грозит до 15 суток ареста. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту потасовки, однако, предположительно, его могут переквалифицировать.