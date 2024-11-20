Адвокат Гуфа заявил, что мера пресечения не запрещает музыканту выступать на сцене

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Вынесенная рэперу Гуфу (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) мера пресечения в виде запрета определенных действий не мешает ему вести гастрольно-концертную деятельность, сообщает газета "Известия" со ссылкой на адвоката исполнителя Сергея Жорина.

По его словам, у Гуфа стоит запрет только на посещение места происшествия и общение с потерпевшим и свидетелями. При этом защитник заявил, что не уполномочен подтверждать или опровергать информацию о якобы готовящемся концерте рэпера. Он лишь заметил, что Долматову не нужно просить разрешения у ФСИН для выступлений.

Телеграм-канал Mash пишет, что Гуф впервые в истории российского шоу-бизнеса хочет дать концерт с электронным браслетом. По его данным, Долматову надлежит лечиться еще 28 дней, поэтому рэпер якобы уговаривает врачей покинуть рехаб на вечер. Если медики разрешат, концерт состоится 22 ноября.

18 ноября Гуф вышел на связь из рехаба. Клиника "Свобода" опубликовала обращение артиста, в котором он подтвердил, что выступит в Москве 22 ноября. Он подчеркнул, что с ним все хорошо и он проведет концерт сразу после выхода из реабилитационной клиники.

Сейчас Гуф проходит курс медико-социальной реабилитации. В интервью он рассказывал, что у него диагностированы вялотекущая шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. По его словам, в периоды обострений у него проявляется вторая личность – Алик.

В конце октября рэпер оказался замешан в драке. Гуф якобы не хотел оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса в Подмосковье, где отдыхал с друзьями. Мужчины внесли предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако после отказались платить остаток на сумму 78 тысяч. Директор ФОК в связи с этим позвала на помощь своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

Источник СМИ заявлял, что потерпевший оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Также на Гуфа возбудили дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователь, в свою очередь, настаивал на аресте исполнителя, однако суд отказал в этом ходатайстве.

