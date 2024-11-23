Рэпер Гуф сделал предложение своей девушке на сцене в Москве

Фото: телеграм-канал Mash

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов. – Прим. ред.) сделал предложение своей девушке во время концерта на сцене VK Stadium в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я хочу жениться опять. Иди сюда. Я не буду становиться на колени сейчас, просто возьми это. Здесь сколько, семь тысяч свидетелей", – заявил артист со сцены.

Гуф вручил девушке букет роз и кольцо. В ответ на предложение рэпера девушка кивнула головой в знак согласия.

22 ноября на арене VK Stadium прошел большой сольный концерт Гуфа. Исполнитель вышел на сцену с электронным браслетом на ноге. Во время концерта он выразил благодарность рехабу, в котором проходит лечение, а также полицейским Наро-Фоминского округа.

В октябре Гуф оказался замешан в драке. Рэпер якобы отказался оплачивать услуги одного из ФОК в Подмосковье, в котором отдыхал с друзьями. Мужчины внесли предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако затем не стали платить остаток на сумму 78 тысяч. Директор комплекса позвала на помощь своего брата и между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

Как утверждали СМИ, потерпевшим оказался полицейский патрульно-постовой службы УМВД России и старший сержант полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Помимо этого, против исполнителя завели дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В данный момент Гуф проходит курс медико-социальной реабилитации. Он рассказывал, что ему диагностировали вялотекущую шизофрению и маниакально-депрессивный психоз. По его словам, в периоды обострений у него проявляется вторая личность – Алик.