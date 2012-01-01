Концерт Гуфа в браслете могут отменить из-за прокурорской проверки

Находящийся на лечении в рехабе рэпер Гуф заявил о планах дать концерт с электронным браслетом на ноге. Эта идея не понравилась представителям общественной организации "Отцы России", которые попросили Генпрокуратуру и Следственный комитет проверить мероприятие. Подробнее – в материале Москвы 24.

"Впервые в истории российского шоу-бизнеса"

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

Рэпер Гуф (настоящее имя – Алексей Долматов) заявил, что хочет дать концерт с электронным браслетом на ноге – впервые в истории российского шоу-бизнеса, сообщил телеграм-канал Mash. Его певец вынужден носить по постановлению суда как фигурант дела о грабеже, совершенном группой лиц, после драки в подмосковной Апрелевке.

По данным СМИ, музыкант якобы планирует выступить перед публикой 22 ноября, хотя недавно медики продлили ему лечение еще на 28 дней. Гуф надеется, что врачи его отпустят, и отменять планы не хочет.

В ответ на это председатель совета "Отцов России" Андрей Згонников призвал подключить к данному вопросу сотрудников правоохранительных органов и отправил в ведомства соответствующие документы, передает Mash.

Также в случае, если концерт отменить не получится, Згонников предложил направить на мероприятие наряд полиции и запретить Долматову исполнять треки о запрещенных веществах.

При этом сегодня, за день до выступления, стало известно, что Гуф уехал из рехаба на саундчек. Телеграм-канал Shot сообщил, что репетировать артист отправился на машине с белорусскими номерами. По данным источника канала, после концерта рэпер пообещал вернуться в клинику и продолжить лечение. А помощники музыканта заявили, что запланированное на 22 ноября выступление состоится.

Адвокат исполнителя Сергей Жорин также ранее заявлял, что вынесенная Гуфу мера пресечения в виде запрета определенных действий не мешает ему вести гастрольно-концертную деятельность.

Почему Гуф в рехабе?

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

23 октября рэпер оказался замешан в драке. Гуф якобы не хотел оплачивать услуги физкультурно-оздоровительного комплекса в Подмосковье, где отдыхал с друзьями. Мужчины внесли предоплату в размере 15 тысяч рублей, однако после отказались платить остаток на сумму 78 тысяч. Директор ФОК в связи с этим позвала на помощь своего брата. Между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

Источник СМИ заявлял, что потерпевший оказался полицейским патрульно-постовой службы УМВД России и старшим сержантом полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Также на Гуфа возбудили дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. 25 октября суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий. Следователь, в свою очередь, настаивал на аресте исполнителя, однако суд отказал в этом ходатайстве.

В тот же день стало известно, что Гуф отправляется на лечение в реабилитационный центр в Басманном районе Москвы. По данным Mash, музыкант пошел на этот шаг, чтобы избежать административного наказания за появление в нетрезвом виде в общественном месте. В медицинском учреждении его обязали провести три месяца.

Странное поведение

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/therealguf

За время лечения Гуфа в Сети появилось немало слухов о скандальных выходках рэпера на территории медучреждения.

В некоторых изданиях сообщали, что он якобы перегрыз провода базы для электронного браслета из-за приступа. Позже это сообщение опровергла пресс-служба ФСИН России, а также сам музыкант в социальной сети.



Алексей Долматов рэпер Сразу хочу опровергнуть все слухи, которые распускает пресса про меня. Желтая, не желтая, белая пресса... Что я тут перегрызаю провода и пытаюсь изнасиловать какую-то медсестру. Это все бред полнейший. Не ведитесь на это. Я имею отношение к этой клинике непосредственное. Если у кого проблемы с наркотиками или психозы, все сюда.

Затем появилась информация, что Гуф разрисовал окна учреждения различными надписями с призывами все уничтожить, а также нецензурной бранью. Через несколько дней сам музыкант извинился перед персоналом рехаба за свое поведение.

Также рэпер принес извинения дежурным медсестрам, которых безостановочно вызывал в палату, нажимая тревожную кнопку.

В свою очередь, сестра Гуфа, Ольга Долматова, отмечала, что он "проходит курс медико-социальной реабилитации". По ее словам, рэпер страдает от наркотической зависимости. Он восемь раз лежал в психиатрической больнице, где врачи диагностировали ему маниакально-депрессивный психоз с вялотекущей шизофренией.

"Последнее обострение привело к уголовному делу, и после приговора суда Леша сам лег в клинику, осознавая, что натворил", – добавила она.

Ольга также подчеркнула, что на данный момент Гуф нигде не "тусуется и ничего не "исполняет", как пишут многие СМИ, публикуя старые фото.