Сестра Гуфа Ольга опровергла сообщения, что рэпер находится в клинике

Фото: vk.com/ГУФ (GUF)

Сестра Гуфа Ольга опровергла сообщения о том, что исполнитель находится в клинике. Ранее в Сети появилась информация, что Гуф снова попал в рехаб.

"Вы следите за его Instagram (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена)? Вчера, например, Алексей был в чайной", – сказала Ольга в беседе с Peopletalk.

В октябре этого года Гуф оказался замешан в драке. Рэпер якобы отказался оплачивать услуги одного из ФОК в Подмосковье, в котором отдыхал с друзьями. Директор комплекса позвала на помощь своего брата и между мужчинами разгорелся конфликт, переросший в драку.

Как утверждали СМИ, потерпевшим оказался полицейский патрульно-постовой службы УМВД России и старший сержант полиции. Он снял побои и написал заявление на Гуфа. На рэпера составили протокол за мелкое хулиганство после нецензурных высказываний в прямом эфире, который он вел в соцсетях из отдела полиции.

Помимо этого, против исполнителя завели дело по статье о грабеже, совершенном группой лиц с применением насилия. Суд избрал рэперу меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Отмечалось, что Гуф проходит курс медико-социальной реабилитации. В интервью он рассказывал, что у него диагностированы вялотекущая шизофрения и маниакально-депрессивный психоз. По его словам, в периоды обострений у него проявляется вторая личность – Алик.