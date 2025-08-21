МВД объявило комика Антона Пикули в розыск

Фото: телеграм-канал "Пикули" (Антон Устимов признан в РФ иноагентом)

Комик Антон Пикули (настоящее имя – Антон Устимов) (признан в РФ иноагентом) объявлен в розыск по уголовной статье. Соответствующая информация представлена на сайте МВД РФ.

При этом статья, на основании которой было принято данное решение, не уточняется.

Ранее МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли. Следствие запросило арестовать блогера заочно.

Лесли привлек к себе внимание общественности после ситуации с домогательствами на улицах Москвы, о которых стало известно 25 июня. Неизвестные мужчины подходили к женщинам и касались их в разных местах.

Выяснилось, что эти случаи были частью тренинга блогера. По словам одной из пострадавших, коуч продавал курсы с советами насиловать девушек в туалетах, а также предлагал своим ученикам прикасаться к незнакомкам под разными предлогами.

Сам Лесли заявил, что в России для него не будет никаких последствий, и обвинил девушек в "хайпе". Однако спустя время СК возбудил против блогера дело по статье о склонении к совершению изнасилования.

