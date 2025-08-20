МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли

Фото: телеграм-канал "Алекс Лесли"

МВД России объявило в розыск блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов). Соответствующая информация появилась в базе ведомства.

Отмечается, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса России, однако по какой конкретно, не уточняется.

При этом следствие запросило арестовать блогера заочно, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные инстанции. Ходатайства поступили в Тверской суд Москвы.

Лесли привлек к себе внимание общественности после ситуации с домогательствами на улицах Москвы, о которых стало известно 25 июня. Неизвестные мужчины подходили к женщинам и касались их в разных местах.

Выяснилось, что эти случаи были частью тренинга блогера. По словам одной из пострадавших, коуч продавал курсы с советами насиловать девушек в туалетах, а также предлагал своим ученикам прикасаться к незнакомкам под разными предлогами.

Сам Лесли заявил, что в России для него не будет никаких последствий, и обвинил девушек в "хайпе". Однако спустя время СК возбудил против блогера дело по статье о склонении к совершению изнасилования.

27 июня суд назначил 15 суток административного ареста двум последователям блогера за домогательства. Затем еще одного последователя задержали в Тульской области и арестовали на 2 месяца. Третьему последователю был назначен административный арест на 11 суток.