27 июня, 23:55Общество
"Вопрос спорный": блогер Алекс Лесли спровоцировал волну жалоб на домогательства
Блогер Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) предложил своим последователям на центральных улицах Москвы открыто приставать к девушкам и выкладывать видео в сеть.
Женщины начали массово жаловаться на домогательства, а общество требует ужесточить наказание за подобные действия. Стоит ли ужесточать ответственность за публичные домогательства и как пресекать такие выходки?
Об этом – в эфире телеканала Москва 24.