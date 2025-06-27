"Вопрос спорный": блогер Алекс Лесли спровоцировал волну жалоб на домогательства

Блогер Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) предложил своим последователям на центральных улицах Москвы открыто приставать к девушкам и выкладывать видео в сеть.

Женщины начали массово жаловаться на домогательства, а общество требует ужесточить наказание за подобные действия. Стоит ли ужесточать ответственность за публичные домогательства и как пресекать такие выходки?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.