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27 июня, 23:55

Общество

"Вопрос спорный": блогер Алекс Лесли спровоцировал волну жалоб на домогательства

"Вопрос спорный": блогер Алекс Лесли спровоцировал волну жалоб на домогательства

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Блогер Алекс Лесли (настоящее имя Александр Кириллов) предложил своим последователям на центральных улицах Москвы открыто приставать к девушкам и выкладывать видео в сеть.

Женщины начали массово жаловаться на домогательства, а общество требует ужесточить наказание за подобные действия. Стоит ли ужесточать ответственность за публичные домогательства и как пресекать такие выходки?

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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