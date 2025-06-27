"Роскосмос" показал принесший похолодание циклон "Зирос"

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация «Роскосмос»"

"Роскосмос" опубликовал снимки со спутников "Электро-Л" и "Арктика-М" циклона "Зирос", который принес осадки и похолодание в Москву. Кадры размещены в телеграм-канале госкорпорации.

"В центральную часть России пришел циклон "Зирос". Он принес осадки и небольшое похолодание. Сейчас этот циклон проходит над Москвой", – отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в госкорпорации, космические аппараты продолжают отслеживать ситуацию.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин рассказал, что солнечная погода установится в Москве в субботу, 28 июня. Однако воздушная масса останется холодной, и солнце не сможет повлиять на рост температуры. В ночь с 27 на 28-е число в городе будет достаточно холодно. Температура воздуха опустится до 5–10 градусов.

При этом новая порция дождей накроет столичный регион в воскресенье, 29 июня. Ночь будет прохладной, температура опустится до 10 градусов. Днем она поднимется до 21–23 градусов. Однако во второй половине воскресенья, после 17:00, Москву накроют осадки.