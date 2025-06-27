Температура в Московском регионе может опуститься до 4 градусов ночью 28 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Температура в ночь на субботу, 28 июня, в Москве может опуститься до 7–9 градусов тепла, а в Подмосковье – до 4 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик пояснил, что такое снижение температуры произойдет из-за отсутствия облачности. При этом, по его словам, днем 28 июня столбик термометра поднимется до 20–22 градусов.

"В субботу будет много солнца", – уточнил Вильфанд.

В воскресенье, 29 июня, из-за изменения циркуляции воздуха ночью прогнозируется 10–13 градусов, а днем – до 22–24 градусов. Научный руководитель Гидрометцентра России заявил, что такая температура на 1 градус ниже климатической нормы. Вильфанд назвал данные значения близкими к июньским показателям.

"Но к Москве приближается ложбина низкого давления, и это приведет к тому, что начнется заметный дождь во второй половине дня воскресенья", – заключил эксперт.

Синоптики прогнозируют, что особенно теплым не будет и начало следующей недели. В понедельник, 30 июня, температура воздуха будет варьироваться от 15 до 20 градусов. Кроме того, в Москве вновь ожидаются дожди.

Однако летняя погода вернется во второй или третьей декадах июля. Следующий месяц в Центральной России будет умеренно теплым и почти не отклонится от своих многолетних климатических значений.

