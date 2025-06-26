Синоптик Тишковец: "разворот к лету" произойдет в Москве во второй и третьей декадах июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Возвращение летней погоды в Москву ожидается во второй и третьей декадах июля, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Согласно его долгосрочному прогнозу, следующий месяц в Центральной России будет умеренно теплым и почти не отклонится от своих многолетних климатических значений. В частности, в столице среднемесячное температурное значение составит 13,5 градуса ночью и около 23,1 – днем.

"Определенный "разворот к лету" произойдет во второй и третьей декадах июля, но без какого-либо экстрима", – написал синоптик в своем телеграм-канале.

Дневные температуры начнут колебаться в пределах 23–28 градусов, иногда достигая 25–30. Причем Тишковец обратил внимание, что это идеальный температурный диапазон для здоровья человека с точки зрения медицинской метеорологии.

В ближайшие две недели в столичном регионе, за исключением кратковременного повышения температуры в начале июля, значительных изменений не ожидается. Жарких дней не предвидится, прогнозируется умеренное тепло – около 20 градусов с небольшими колебаниями, уточнил метеоролог. По его словам, воздуху не дадут прогреться циклоны и северо-западные ветры.

В четверг, 26 июня, температура воздуха прогреется максимум до 20 градусов. В городе ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь в некоторых районах.

Кроме того, горожан предупредили о барической "ухабине", в связи с которой атмосферное давление аномально понизится до 733 миллиметров ртутного столба, что на 14 единиц ниже нормы.

