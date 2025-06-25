Потепление до 25 градусов ожидается в Москве 6–10 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Потепление в столице ожидается 6–10 июля. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, столбик термометра в эти дни поднимется до плюс 25 градусов. При этом в первые дни июля синоптик прогнозирует около плюс 20 градусов.

До вечера среды, 25 июня, в Москве ожидаются дождь и ветер с порывами до 15 метров в секунду. На этом фоне МЧС России рекомендовало оставлять транспорт в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулем и не оставлять детей без присмотра.

Синоптики прогнозируют, что до конца месяца в Москве может выпасть 50–55 миллиметров осадков. При этом на севере и северо-востоке Подмосковья ожидается до 60–70 миллиметров осадков. Кроме того, до конца июня метеорологи не прогнозируют жаркой погоды с температурой до 30 градусов.

В июле предполагаемая среднемесячная температура составит 19–20 градусов, что близко к норме. Член Русского географического общества Виталий Стальнов уточнял, что в этот месяц выпадет около 40–60 миллиметров осадков, что несколько меньше климатической нормы.

