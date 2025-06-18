Синоптик Позднякова: жаркая погода не вернется в Москву в июне

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жаркая погода с температурой до 30 градусов не вернется в столицу в июне. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

При этом синоптик отметила, что последние дни июня будут более теплыми, чем нынешняя погода.

"В предстоящие три дня, с 18 по 20 июня, погода будет не очень комфортной, атмосферное давление будет очень низким. Ожидается много дождя и гроза в эти дни. Минимальная температура – от плюс 10 до плюс 12 градусов, а днем – до плюс 18 градусов", – поделилась Позднякова.

По ее словам, температурные показатели в эти дни будут ниже климатической нормы на пять градусов. Кроме того, погода будет сырая, уточнила Позднякова.

В субботу же, 21 июня, существенных осадков не ожидается, днем прогнозируется небольшое потепление. Температура ночью будет варьироваться от 6 до 11 градусов, днем – до 21 градуса. В воскресенье, 22 июня, ожидается до 23 градусов.

Ранее сообщалось, что 20-го числа в столице ожидается пик холодной погоды. Утром столбики термометров не поднимутся выше 12 градусов, а днем воздух прогреется лишь до 18 градусов. В итоге среднесуточная температура будет в районе 14 градусов при норме в 18. Также в этот день ожидаются дожди с ветром.

