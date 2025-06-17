Пик холодной погоды в Москве ожидается 20 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пик холодной погоды в Москве ожидается в пятницу, 20 июня. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, столбик термометра утром 20 июля покажет до плюс 10–12 градусов, днем воздух прогреется лишь до плюс 16–18 градусов. Таким образом, среднесуточная температура составит примерно плюс 14 градусов при норме в плюс 18 градусов.

Леус предупредил, что в этот день прогнозируются небольшие дожди, порывистый ветер и низкое атмосферное давление, которое будет на 14–16 единиц ниже нормы. Влияние циклона, по его мнению, ослабеет в субботу, 21 июня.

"В облаках появятся прояснения, днем будут прекращаться дожди, а термометры прибавят к своим показаниям градус-другой", – уточнил метеоролог.

Днем в воскресенье, 22 июня, температура приблизится к 20 градусам. Однако Леус отметил, что это еще меньше нормы. Вероятность осадков в этот день будет низкой, добавил он.

По прогнозам синоптика, температура воздуха вернется к норме в середине следующей недели. Однако он сообщил, что тепло будет непродолжительным.

Ранее столичных автомобилистов призвали 17 июня снизить скорость во время движения и увеличить дистанцию с другими участниками движения, а также не совершать резких маневров из-за грозы и сильного ветра.

Подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры (МТДИ) также попросило граждан не ездить на мототранспорте, велосипедах и средствах индивидуальной мобильности, а пешеходам посоветовали быть внимательными и не закрывать обзор зонтами.

