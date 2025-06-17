Гроза и сильный ветер будут в столице до конца дня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в столице до 21:00 вторника, 17 июня, сообщает пресс-служба МЧС Москвы со ссылкой на прогноз Росгидромета.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистов призвали снижать скорость во время движения и увеличить дистанцию с другими участниками движения, а также не совершать резких маневров, в том числе обгонов и перестроений.

Также москвичам рекомендовали не оставлять личный транспорт под деревьями, не укрываться под ними и обходить стороной рекламные щиты и шаткие конструкции. Вместе с тем МЧС посоветовало не оставлять детей без присмотра и сохранять бдительность.

"Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-31-01", – говорится в сообщении.

Тем временем комплекс городского хозяйства Москвы также призвал горожан к внимательности из-за непогоды.

Кроме того, во второй половине текущей недели температура в городе будет ниже климатической нормы. В среду, 18 июня, с запада начнет приближаться холодный атмосферный фронт. Тем не менее в этот день температура будет лишь на 1 градус отставать от нормальных показателей.