Почти 30% месячной нормы осадков выпало в Москве 13–15 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве в период с 13 по 15 июня местами выпало около 30% от месячной нормы осадков, заявила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"На станции ВДНХ за период с 13 по 15 июня выпало всего 17 миллиметров, что составляет 24% от месячной нормы. В МГУ выпало 23 миллиметра, или 28% от нормы", – указала она в своем телеграм-канале.

Наиболее дождливым для Москвы выдалось 14 июня, тогда как наиболее сильный дождь на юге Московской области был зафиксирован 15 июня. Тогда в Коломне выпало 19 миллиметров осадков, а в целом за прошедшие выходные местная метеостанция зафиксировала 30 миллиметров дождя, то есть почти 40% от месячной нормы.

При этом на западе Подмосковья осадков не было зафиксировано, а на востоке дождь был от "небольшого" до "умеренного", оценила специалист.

На текущей неделе в Москве ожидаются затяжные дожди, рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин. Местами кратковременный дождь с грозой не исключен в понедельник, 16 июня.

Во вторник, 17 июня, осадков не будет, но уже в ночь на среду, 18 июня, местами выпадет от 5 до 10 миллиметров осадков, а в четверг, 19 июня, ожидается от 10 до 15 миллиметров.

В выходные, 21 и 22 июня, температура воздуха может упасть до 14 градусов, уверен начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков.

