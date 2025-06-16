Затяжные дожди ожидаются в Москве на этой неделе

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Затяжные дожди ожидаются в столице на этой неделе, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"В понедельник (16 июня. – Прим. ред.) во второй половине дня получат развитие кучево-дождевые облака, поэтому местами может пройти кратковременный дождь и даже может прогреметь гроза. Но в целом погода будет комфортной", – отметил специалист.

По его словам, во вторник, 17 июня, дождей и гроз не предвидится, однако в ночь на среду, 18 июня, с запада будет приближаться зона осадков вместе с атмосферным фронтом. Прогнозируются кратковременные и "ленивые" дожди, местами выпадет 5–10 миллиметров осадков. В четверг, 19 июня, может выпасть 10–15 миллиметров, указал Ильин.

"В выходные в целом без осадков, но и потепления ждать не стоит", – резюмировал собеседник.

Температура воздуха в Москве 21 и 22 июня может опуститься до 14 градусов, заявил ранее синоптик Анатолий Цыганков. Согласно его прогнозу, в субботу воздух прогреется до 15–20 градусов. В воскресенье столбики термометров зафиксируют от 14 до 19 градусов, также в этот день ожидается кратковременный дождь.