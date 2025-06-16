Оперштаб Сочи: ливни в городе не вызвали серьезных происшествий

Видео: телеграм-канал SHOT

Ливни, прошедшие в Сочи, не вызвали серьезных происшествий, сообщает пресс-служба местной администрации со ссылкой на Оперштаб города.

Ранее в социальных сетях появились видео от очевидцев, на которых некоторые улицы Сочи оказались под водой, а ряд районов города остался без света из-за непогоды.

"Общественный транспорт, дорожная и коммунальная инфраструктура работают в штатном режиме. Локальные отключения оперативно ликвидируют", – отметили в пресс-службе.

Уточняется, что почти 23 миллиметра осадков выпало в Сириусе, 29 – в поселке Лазаревское, в поселке городского типа Красная Поляна – от 32 до 44, в Адлерском районе – почти 48, в поселке Солохаул – свыше 55, в Центральном районе Сочи – свыше 67 миллиметров, а в поселке Кичмай – свыше 106 миллиметров осадков.

В ночь на 16 июня в Сочи упали 8 деревьев, но все они были оперативно убраны. Также зафиксированы незначительные и кратковременные подтопления некоторых дорог и территорий. Но вода ушла самотеком, реки из берегов не выходили.

"На номер телефона экстренных служб 112 звонков от населения и туристов об оказании помощи не поступало <...>. Штормовое предупреждение в Сочи действует до конца суток 16 июня", – объяснили в администрации.

В управлении МЧС по Краснодарском краю в беседе с РИА Новости рассказали, что все реки в регионе оставались в границах русла, также не фиксировались сходы селей.

В это же время кратковременные подтопления наблюдались на трассе А-147 (Адлер – Веселое), добавили в ФКУ "Упрдор Черноморье". Движение было восстановлено в штатном режиме, также все осыпи камней и упавшие деревья на трассах были оперативно устранены за ночь.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник, 16 июня, не исключен кратковременными дождь. В столице прогнозируется от 23 до 25 градусов тепла, северо-западный ветер будет дуть с порывами до 11 метров в секунду, а атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Прошедшие до этого дожди значительно снизили класс пожарной опасности, установленный ранее в регионе, отмечали синоптики. Теперь он вернулся в зеленую зону, к самому низкому из пяти возможных значений.

