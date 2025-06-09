Ученый Елисеев посоветовал во время грозы использовать дождевики вместо зонтов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В грозу следует использовать дождевик вместо зонта, поскольку металлические элементы последнего могут притянуть молнию, заявил главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Елисеев в беседе с Агентством "Москва".

По словам ученого, использование зонта во время грозы повышает риск поражения молнией. Однако это также обусловлено множеством сопутствующих факторов.

Несмотря на то что дождевики более безопасны, чем зонты, оказавшись в чистом поле при грозе, человек может сам стать мишенью для молнии, подчеркнул Елисеев.

Также он обратил внимание, что вероятность удара в машину есть, однако в таком случае автомобиль должен двигаться со скоростью скоростного поезда или самолета.

"Молния обычно поражает проводящие электричество предметы, которые либо очень быстро движутся, либо вытянуты вверх", – добавил специалист.

Среди представляющих опасность во время грозы предметов ученый выделил отдельно стоящие деревья и металлические столбы. Они могут вызвать возмущение в электрическом поле, что повышает вероятность удара молнии.

До конца понедельника, 9 июня, в Москве из-за грозы объявлен желтый уровень погодной опасности. Ожидается сильный дождь, ветер с порывами от 15 до 20 метров в секунду и град. При этом наиболее сильные осадки придут в ТиНАО и на юг Подмосковья.

На фоне неблагоприятных погодных условий автомобилистов призвали пересесть на метро. МЧС посоветовало водителям быть осторожными. Горожанам рекомендовали избегать рекламных щитов и неустойчивых конструкций на улице.