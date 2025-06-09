Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за непогоды

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал пользоваться метро в понедельник, 9 июня, в связи с непогодой в Москве, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В этот день в городе ожидается ливень с грозой, а также сильный ветер до 17 метров в секунду.

Если поездки на автомобиле не избежать, то ЦОДД рекомендует на дороге соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, заранее снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

Кроме того, автомобилистам не стоит парковаться вблизи шатких конструкций и деревьев. За ситуацией на дороге круглосуточно следят ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.

9 июня температура воздуха в Москве будет в пределах от 28 до 30 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут от 25 до 30 градусов.

По данным столичного управления МЧС, 9 июня в некоторых районах Москвы может также выпасть град. Пешеходов призвали избегать рекламных щитов и неустойчивых конструкций на улице, а также не оставлять детей без присмотра.

