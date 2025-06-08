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08 июня, 14:36

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Вильфанд: появление смерчей в Москве связано с атмосферной неустойчивостью

Синоптик объяснил причину возможного появления смерчей в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Возможное появление небольших смерчей и вихрей в столичном регионе связано с атмосферной неустойчивостью. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выпущено штормовое предупреждение о том, что до 21:00 в Москве ожидаются очень сильные дожди, крупный град, усиление ветра при грозе до 20–25 метров в секунду", – напомнил Вильфанд.

Синоптик также отметил, что в воскресенье, 8 июня, осадки пройдут в столице локально.

Ранее столичный комплекс городского хозяйства предупредил москвичей о сильной непогоде. По уточненному прогнозу синоптиков, до конца дня в городе местами ожидаются очень сильный дождь, ливень, гроза, град, а также шквалистое усиление ветра при грозе.

В ведомстве рекомендовали москвичам быть внимательными, а также не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

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