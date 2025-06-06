Холодный фронт придет в Москву и резко понизит температуру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вечером в понедельник, 9 июня, в столицу придет холодный фронт, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, днем 9 июня температура составит плюс 29–30 градусов, что в целом можно назвать экстремальным значением. Синоптик отметил, что превышение среднесуточного значения температур ожидается в пределах 4–6 градусов.

Однако из-за холодного фронта со вторника, 10 июня, температурные показатели резко понизятся до 18–23 градусов, уточнил Ильин.

При этом в пятницу, субботу и воскресенье, 6, 7 и 8 июня, погода будет определяться теплым сектором циклона, поэтому в эти дни температура прогнозируется от плюс 28 до 30 градусов. Также будет тепло и в ночное время – температурные показатели будут варьироваться в пределах плюс 15–20 градусов.

"Однако в эти дни в атмосфере присутствует неустойчивость, которая вызовет развитие кучевых дождевых облаков. Помимо кратковременных ливневых дождей, местами прогремит и гроза", – поделился синоптик.

По его словам, в выходные ветер будет дуть с юга и юго-востока. Его скорость составит 5–10 метров в секунду, а во время дождей и при грозах кратковременные порывы могут достигать до 10–15 метров в секунду.

"Атмосферное давление будет иметь ровный ход, составит примерно 747 миллиметров ртутного столба. В воскресенье оно начнет понижаться", – заключил Ильин.

В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 12:00 субботы, 7 июня, до 18:00 вторника, 10 июня. По данным синоптиков, в эти дни днем воздух будет прогреваться до плюс 30–32 градусов. В Гидрометцентре объяснили, что такое повышение температуры связано с выносом в регион теплого воздуха с юго-запада.

