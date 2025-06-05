Фото: Москва 24/Никита Симонов

Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за жары, которая прогнозируется с 7 по 10 июня. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 субботы, 7 июня, до 18:00 вторника, 10 июня. По данным синоптиков, в эти дни днем воздух будет прогреваться до плюс 30–32 градусов. В Гидрометцентре объяснили, что такое повышение температуры связано с выносом в регион теплого воздуха с юго-запада.

Однако синоптики предупреждают о неустойчивости погоды из-за возможных дождей и гроз. Например, в ночь на пятницу, 6 июня, в Москве ожидаются осадки, а гроза – на западе Подмосковья. При этом днем будут наблюдаться и кратковременный дождь, и гроза уже на территории всего столичного региона.

Как сообщили в Гидрометцентре, столбик термометра в ночь на 6 июня опустится до плюс 15 градусов, а днем поднимется до плюс 27.

Ранее синоптики спрогнозировали жару до 34 градусов в Москве. Такой температурный показатель может быть зафиксирован 10 июня. Гидрометцентр ожидает, что среднемесячная температура в июне составит плюс 17,3 градуса.

Купальный сезон откроется в Московском регионе уже в предстоящие выходные. Согласно предварительным данным, температура воды в реках и озерах достигнет нижнего предела комфорта – плюс 18–20 градусов. Взрослым посоветовали находиться в воде не более 6–11 минут, детям – не больше 3.

