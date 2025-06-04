В Сибири в начале лета температура оказалась выше, чем в Сочи

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В начале лета температура в сибирских городах выше, чем на курортах Черного моря, в том числе Сочи. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

Синоптик отметил, что до конца недели температурные показатели в Геленджике и Сочи будут варьироваться от плюс 20 до 23 градусов, в Барнауле и Новосибирске при этом прогнозируется плюс 27–30 градусов. Шувалов добавил, что фактически юг Сибири и Черноморское побережье Кавказа поменялись местами.

При этом, по его словам, ситуация скоро изменится.

"В субботу в Омске ждем понижения температуры на 8–9 градусов. В воскресенье похолодание с грозами придет и в Новосибирск, может, даже с градом и штормовым ветром. А на Черноморском побережье, наоборот, начнется повышение температуры в направлении плюс 26–28 градусов", – заключил синоптик.

Ранее сообщалось, что столбик термометра в столичном регионе поднимется до плюс 32 градусов в начале следующей недели.

К четвергу, 5 июня, воздух прогреется до плюс 27 градусов. В пятницу, 6 июня, ожидается аналогичная погода. В выходные, 7 и 8 июня, прогнозируется повышение температуры до плюс 29 градусов. Но синоптики предупредили, что уже в понедельник, 9 июня, столичный регион окажется в теплом секторе циклона. В этот день, как он сообщил, столбик термометра поднимется до плюс 32 градусов.

При этом синоптики ожидают, что июнь не будет жарким месяцем, так как температура воздуха только на 1–2 градуса превысит норму.

