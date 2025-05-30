Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Календарное лето в Москве начнется с умеренного комфортного тепла. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, июнь не будет жарким месяцем, так как температура воздуха только на 1–2 градуса превысит норму. Кроме того, будет наблюдаться небольшой недобор осадков.

Тишковец прогнозирует, что в июне столбик термометра ночью не опустится ниже 10 градусов и не поднимется выше 15 градусов. Днем, по его словам, воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов. Он также заявил, что купальный сезон в столице начнется не раньше второй декады июня.

Жаркие периоды летом ожидаются в подверженных этому регионах России – в южных районах Урала, включая Челябинск и Курган, а также в южной части СФО – Томской, Омской, Кемеровской областях и Красноярском крае.

Начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков уточнил, что аномальная жара для всех регионов разная. Для каких-то территорий экстремальными считаются 40 градусов, а для других – 25.

Летом Москву также ждет период влияния южного потока продолжительностью около 1–1,5 месяца. Однако точный период спрогнозировать невозможно.

