Жара до 32 градусов ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столбик термометра в столичном регионе поднимется до плюс 32 градусов в начале следующей недели. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По его словам, текущая неделя началась с умеренной и комфортной погоды. Однако столбик термометра начнет постепенно повышаться и к четвергу, 5 июня, воздух прогреется уже до плюс 27 градусов. В пятницу, 6 июня, ожидается аналогичная погода.

В выходные, 7 и 8 июня, Шувалов прогнозирует повышение температуры до плюс 29 градусов. Но синоптик предупредил, что уже в понедельник, 9 июня, столичный регион окажется в теплом секторе циклона. В этот день, как он сообщил, столбик термометра поднимется до плюс 32 градусов.

"После ожидается грозовой фронт, который принесет во вторник ливни, грозы и температуру на уровне 23–24 градусов", – уточнил Шувалов, добавив, что такие перепады температуры воздуха могут привести к усилению ветра.

Из-за прогнозируемой жары Гидрометцентр продлил в Москве желтый уровень погодной опасности до среды, 4 июня. Такое предупреждение действует и в Подмосковье.

При этом синоптики ожидают, что июнь не будет жарким месяцем, так как температура воздуха только на 1–2 градуса превысит норму. По прогнозам метеорологов, столбик термометра ночью не опустится ниже 10 градусов, а днем воздух будет прогреваться до плюс 25 градусов.

