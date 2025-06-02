Желтый уровень опасности из-за риска пожаров продлен в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров до 4 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

"Период предупреждения – до 01:00 4 июня – высокая пожароопасность четвертого класса", – говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что такое предупреждение будет действовать и в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что в Москве 2 июня ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Температура воздуха достигнет 22–24 градусов. Скорость ветра планируется в районе 6–11 метров в секунду.

Кроме того, в Московской области могут пройти дожди. Температура воздуха также достигнет 24 градусов.