02 июня, 13:53Общество
Желтый уровень опасности из-за риска пожаров продлен в Москве
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров до 4 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
"Период предупреждения – до 01:00 4 июня – высокая пожароопасность четвертого класса", – говорится в сообщении.
Синоптики уточнили, что такое предупреждение будет действовать и в Подмосковье.
Ранее сообщалось, что в Москве 2 июня ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Температура воздуха достигнет 22–24 градусов. Скорость ветра планируется в районе 6–11 метров в секунду.
Кроме того, в Московской области могут пройти дожди. Температура воздуха также достигнет 24 градусов.