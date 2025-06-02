До 24 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в столице 2 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 22 до 24 градусов тепла прогнозируется в Москве в понедельник, 2 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. В Подмосковье – от 19 до 24 градусов тепла, местами тоже ожидаются осадки.

Ветер – западный с порывами от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве стали все чаще происходить неблагоприятные погодные явления из-за изменений климата. Лето в столице стало более теплое и длится дольше, а волны жары приходят все чаще. Зима стала короче и весна наступает раньше.

Также на портале "Наш город" появился сезонный проект "Безопасное лето", который поможет предотвратить последствия непогоды в Москве. На странице проекта жители могут сообщить о сухостое, плохо закрепленных рекламных конструкциях и дорожных знаках, а также поломанных или накренившихся деревьях.