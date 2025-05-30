Проект "Безопасное лето" поможет предотвратить последствия непогоды в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На портале "Наш город" появился сезонный проект "Безопасное лето", который поможет предотвратить последствия непогоды в Москве, передает портал мэра и правительства столицы.

При экстремальной погоде риск неприятных последствий повышается, что может представлять опасность для пешеходов и водителей. В этих условиях особенно важно участие самих горожан в наблюдении за состоянием городской среды.

На странице проекта "Безопасное лето" собраны основные категории вопросов, где жители могут сообщить о сухостое, плохо закрепленных рекламных конструкциях и дорожных знаках, а также поломанных или накренившихся деревьях. Таким образом граждане могут быстро и эффективно помочь городским службам минимизировать условия непогоды, защитить жизни, здоровье и имущество других людей.

Подача заявки занимает несколько минут. Для этого пользователю нужно авторизоваться через аккаунт mos.ru и нажать на кнопку "Сообщить". Затем необходимо выбрать объект, тему сообщения, прикрепить фотографию, добавить описание и отправить заявку. Все сообщения проходят модерацию и передаются в профильные службы. По большинству заявок решение занимает 2–3 рабочих дня.

Проект особенно актуален после событий прошлого года: летом интенсивные дожди и сильные порывы ветра нанесли городу серьезный урон. Помощь жителей в профилактике и предотвращении таких последствий поможет повысить устойчивость города и обеспечить безопасность на улице.

Ранее сообщалось, что в Москве во второй половине 31 мая прогнозируются дожди, грозы и сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 16 метров в секунду, рассказал синоптик Александр Ильин. Температура воздуха ожидается в пределах 25–27 градусов, атмосферное давление при этом будет держаться на отметке 745 миллиметров ртутного столба.