Синоптик Позднякова: в Москве участились неблагоприятные погодные явления

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве все чаще происходят неблагоприятные погодные явления из-за изменений климата. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала Агентству "Москва".

"Вследствие глобального изменения климата погода в Москве за последние 50 лет претерпела существенные изменения. Среднегодовая температура воздуха выросла почти на 3 градуса, зима становится мягче. Все меньше устойчивых морозов и снежных зим", – сказала синоптик.

Лето в столице стало более теплое и длится дольше, а волны жары приходят все чаще. Зима стала короче и весна наступает раньше. Аномальная жара и резкие перепады температуры стали нормой для Москвы, а не исключением, отметила Позднякова.

По ее словам, частота неблагоприятных и опасных явлений погоды увеличивается.

"Ливни, грозы, град и шквалистый ветер становятся более разрушительными. Ливни с подтоплением и ледяные дожди оказываются реальной угрозой для инфраструктуры города", – заявила специалист.

Позднякова рассказала, что этим летом в Москве температура воздуха превысит норму на 1–1,5 градуса. Есть вероятность того, что в июле максимальная температура воздуха будет достигать 30 градусов. Количество осадков будет меньше нормы, но в некоторые дни дожди могут быть интенсивными.

При развитии науки на сегодняшний день предсказать возникновение неблагоприятных и опасных явлений погоды возможно только не более чем за пять дней. Однако к ним все равно надо готовиться заранее, заключила синоптик.

Ранее стало известно, что на портале "Наш город" появился сезонный проект "Безопасное лето", который поможет предотвратить последствия непогоды в столице. При экстремальном уровне погоды риск последствий увеличивается и представляет опасность для пешеходов и автомобилистов.

Благодаря проекту горожане могут уведомить о сухостое, слабо закрепленных конструкциях, дорожных знаках, сломанных или накренившихся деревьев. Чтобы отправить обращение, необходимо войти в свой аккаунт на mos.ru, нажать на кнопку "Сообщить", выбрать объект, тему, добавить фото и текст. Заявка на портале будет рассматриваться 2–3 дня.

