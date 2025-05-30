Высокий класс пожароопасности объявлен в Москве

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Высокая пожароопасность 4-го класса объявлена с пятницы, 30 мая, по воскресенье, 1 июня, в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

В связи с установившейся в городе жарой жителям и гостям столицы посоветовали соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем. Также ведомство попросило горожан быть внимательнее и осторожнее.

"Берегите себя и своих близких, при необходимости звоните по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – добавили в МЧС.

Ранее синоптики предупреждали, что температура в Москве может повыситься до 30–31 градуса 30 и 31 мая. Аналогичная погода возможна в столице в первые дни июня.

Как отмечал врач-кардиолог Андрей Кондрахин, уменьшить влияние аномальной жары на организм поможет снижение физической активности. Кроме того, специалист призвал уделить в жару особое внимание питьевому режиму.

Эксперт посоветовал употреблять воду маленькими глотками каждые пять минут и добавил, что избыточная жидкость в организме способна создать большую нагрузку для сердца. Во время аномальной жары специалист призвал включать дома увлажнители воздуха, опрыскивать территорию пульверизаторами и закрывать окна шторами.

