Врач Кондрахин: уменьшить влияние аномальной жары поможет снижение физической активности

Фото: 123RF/ianachyrva

Уменьшить влияние аномальной жары на организм поможет снижение физической активности, заявил врач-кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ Андрей Кондрахин. Об этом сообщает газета "Известия".

Как ранее отметил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в конце мая москвичей ждет резкое потепление. Он спрогнозировал повышение температуры до 30–31 градуса жары 30–31 мая.

По словам Кондрахина, резкие скачки температуры не представляют для человека опасности, однако такие погодные условия вредны. Теплокровный организм вынужден регулярно рассеивать избыточное тепло. Однако при прогреве воздуха до 36,6 градуса, то есть нормальной температуры тела, этот процесс значительно осложняется.

"Перегрев приводит к нарушению функций белка, что аналогично процессу сворачивания яичного белка при нагревании. В крайних случаях это может представлять прямую угрозу жизни", – добавил врач.

Эксперт подчеркнул, что предотвратить такое состояние можно, если избегать прямого солнечного света. При этом активные телодвижения могут усугубить ситуацию, поскольку они способствуют выработке лишнего тепла мышцами.

Кроме того, обратил внимание Кондрахин, в жару следует особое внимание уделить питьевому режиму. Он посоветовал употреблять воду маленькими глотками каждые пять минут и добавил, что избыточная жидкость в организме способна создать большую нагрузку для сердца.

Во время аномальной жары специалист призвал включать дома увлажнители воздуха, опрыскивать территорию пульверизаторами и закрывать окна шторами. Однако кондиционер следует использовать с осторожностью, поскольку прямое попадание холодного воздуха на человека может привести к пневмонии.

При жаркой погоде, уточнил Кондрахин, уязвимыми становятся дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Он посоветовал им принимать дополнительные меры по охлаждению организма. В частности, можно накладывать влажные компрессы на область шеи или протирать лицо прохладной водой.

В летние месяцы по всей России температура в среднем превысит норму на 2–3 градуса. Кроме того, в ряде регионов возможна засуха. Такая погода коснется Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Нижнего Новгорода и других городов-миллионников.